"Kadın İçin Taşıyoruz" Buluşmaları Bu Kez Gaziantep’te

Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ve DFDS Akdeniz İş Birimi Kurumsal İletişim Müdürü Özlem Dalga’nın moderatörlüğünü yaptığı “Kadın için Taşıyoruz” Anadolu Buluşmaları programının Gaziantep bölümüne; Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, PERSU Suni Deri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Perihan Çöçelli konuk oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep, OECD ülkeleri arasında “Şampiyon Başkanlık” ödülüne layık görüldüğünü ve önümüzdeki hafta ödülün lansmanı için Paris’e gideceklerini ilk kez Dünya Gazetesi’nde açıkladı.

Kadın girişimciler için kolaylaştırıcı birçok uygulama yaptıklarını ve destek olduklarını belirten Şahin, belediye çalışanlarının yüzde 35’inin kadın olduğunun altını çizdi.

DFDS ve Dünya Gazetesi’nin iş birliğinde hazırlanan “Kadın için Taşıyoruz” Anadolu Buluşmaları programına konuk olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin’in açıklamaları şöyle;

“BÜNYEMİZDE ÇALIŞANLARIN YÜZDE 35’İ KADIN”

“2014 yılında büyükşehir belediye başkanlığı koltuğuna oturduğumdan beri hep şunu söyledik; Hukuki düzenlemeler tamam ama yaşama dokunmak yerelle başlıyor. Öncelikle kendi kurumsal kapasitemizi fırsat eşitliği ilkemize göre düzenleyelim dedik. Bugün bizim fen işleri, altyapı belediyesi, imar işleri, makine ikmal ve birçok birimin daha başında bir kadın var. Burada yüzde 35’i yakaladık. Hep şuna inanırım; bir cinsin bir yerde temsil edilmesi için orada yüzde 30’un üzerine çıkması gerekiyor. Biz buna doğru örnek olalım dedik.

“PANDEMİDEN BAŞLAMADAN ÖNCE AKILLI ŞEHİRLER DEDİK”

Biz pandemiden önce akıllı şehir dedik. Bunlara iki tane örnek verdik. Sosyal belediyeciliğin gerekliliklerinden olan; Alzheimer hastalığı… Burada bizim hemen Alzheimer merkezi açıp, coğrafi sistemle tanımlayıp hastaların ailesine bir cihaz vererek ve eğitim sistemine alarak onları bilgilendirdik.

İkinci örneğim ise şuydu; İşitme engelli bir anne, bebeğin ağladığını duyamıyor. Onun yanında mutlaka üçüncü bir kişi gerekiyor. Hemen ona bir cihaz vererek, bebeğin ağladığını, kapının çaldığını belli eden bir sistem yapmıştık.”

“GAZİANTEP, OECD ÜLKELERİ ARASINDA “ŞAMPİYON BAŞKANLIK” ÖDÜLÜNE LAYIK”

“Bugün size çok önemli bir müjdem var. İlk kez burada söyleyeceğim, çok taze bir haber. Az önce sayın Dışişleri Bakanımız aradı, OECD ülkeleri içerisinde “Şampiyon Başkanlık” diye bir başkanlık var. Türkiye’de ilk kez bu kategori kullanıldı ve Avrupa Büyükelçileri ile Paris Belediye Başkanı başkanlığında bunun Gaziantep’in hak ettiğini, Gaziantep’in şampiyon başkan olduğunu söylediler. Biz bunun lansmanı için önümüzdeki hafta Paris’e gidiyoruz”

“SIRA DIŞI PROJELER ÖDÜLÜ ALDIK”

Erkek egemen bir dünyada kadın girişimci olmanın çok zor olduğunu vurgulayan Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, çalışanlarının yüzde 50’sinden fazlasının kadın olduğunu ve ürettikleri projeyle Dünya Odalar Arası Proje Yarışması’nda Sıra dışı Projeler alanında ödül aldıklarını belirtti.

Yıldırım, “Erkek egemen bir dünyada bizim işimizin ne kadar zor olduğunu anlamak gerekiyor. Neyse ki Fatma Hanım gibi bir başkana sahibiz. Lojistik deyince Gaziantep Orta Doğu’nun kalbi, burası sanayinin ve ticaretin merkezi. Orta Doğu’ya açılmak isteyen, başarılı olmak isteyen herkes Gaziantep’e uğramak zorunda. Gaziantep Ticaret Odası çalışanlarının yüzde 50’den fazlası kadın, bizim bir dış ilişkiler ofisimiz çalışanlarının yüzden 70’inden fazlası kadın. Biz bu arkadaşlarımızla Türkiye’de Suriye masasını kuran ilk ekibiz. Dünya Odalar Arası Proje Yarışması’nda Sıra dışı Projeler alanında ödül aldık. Bizim genel koordinatörümüzde bir kadın, birlikte çalışmaktan çok büyük keyif alıyoruz. Ben kadın girişimciliği sadece ekonomi alanı olarak görmüyorum. Siyaset alanında da kadınların ön plana çıkması gerekiyor. Bu Gaziantep’te başarıldı! Gaziantep’te kadınlar, erkeklerden bir adım önde” ifadelerini kullandı.

“TEKNOLOJİ, İŞ DÜNYASINDA CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNE KARŞI BİRAZ DENGELEYİCİ”

DFDS ile “Kadın için Taşıyoruz” projesine imza atarak kadın girişimcilere büyük destek sağlayan Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem, “Biz hep bunu söylüyoruz ve hep 4T üzerinde duruyoruz. Teknoloji bunlardan biri. Hep şuna inanıyoruz; Teknoloji kadınları iş dünyasında cinsiyet eşitsizliğine karşı biraz dengeleyici. Dijitalleşme ve dijital kanalların kullanılması, yatırım yapılması çok önemli. Kadınları da teknolojiye entegre etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“50 KADIN GİRİŞİMCİYE BİR YIL ÜCRETSİZ TAŞIMA DESTEĞİ SUNUYORUZ”

Danimarka merkezli dünyanın en büyük lojistik ve taşımacılık şirketlerinden biri olan DFDS’nin Akdeniz İş Birimi Kurumsal İletişim Müdürü Özlem Dalga, “Kadın için Taşıyoruz’” projesinden ve katılım şartlarından bahsetti.

Dalga, “Pandeminin en başında KAGİDER ile birlikte Kadın için Taşıyoruz’ projesini hayata geçirdik. Öncelikle tanımayanlar için DFDS’den biraz bahsetmek istiyorum. Danimarka merkezli Avrupa’nın en büyük denizcilik ve lojistik şirketlerinden birisi. 7 Haziran 2018’de ülkemize giriş yaptı. Türkiye’nin Avrupa’ya olan kara nakliyesinin yüzde 50’sini DFDS Akdeniz İş Birimi kurduğu ve RORO ve liman yatırımlarıyla aracılık ediyor. Bu şekilde Türkiye’nin ihracatçılarının ürünleri Avrupa’da istediklere yere ulaştırılıyor. Kurduğumuz bu altyapıyı pandemi döneminde kadın girişimcilere açmak istedik. Bunun için KAGİDER ile birlikte “Kadın için Taşıyoruz” projesini hayata geçirdik. Proje hayata geçtiğinden beri, 13 taşıma yaptık. Bu kapsam 8 kadın girişimciyi Kıta Avrupa ve Kuzey Afrika’ya taşıdık. 27 lojistik şirket de partner oldu projeye, bu şirketlerin 2’si Gaziantep bölgesinden destekçimiz var. Şahin Nakliyat ve Eyüp Lojistik, partnerlerimize teşekkür ediyoruz.Proje kapsamında 50 kadın girişimciye, girişimci başına 2 adet konteyner ile bir yıl süreyle ücretsiz taşıma desteği sunuyoruz.” dedi.

“KADIN MUTLAKA ÜRETİMDE OLMALI, TÜRKİYE MUTLAKA ÜRETİMLE BÜYÜMELİ”

Gaziantep’in başarılı kadın girişimcileri arasında yer alan Suni Deri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Perihan Çöçelli, girişimini hayat geçirme süreçlerinden ve yaşadığı zorluklardan bahsetti.