“Kadın İçin Taşıyoruz” Projesi Başkentteki İhracatçılara Tanıtıldı

DFDS Akdeniz İş Birimi ve KAGİDER iş birliği ile hayata geçirilen “Kadın İçin Taşıyoruz” projesi birinci yılına yaklaşırken, Dünya Gazetesi’nin desteği ile Anadolu’daki iş dünyası ve kadın ihracatçılara tanıtılmaya devam ediyor. Bu doğrultuda düzenlenen dijital paneller serisinin dördüncü ayağı başkent Ankara’daki ihracatçılar için gerçekleştirildi.

“Kadın İçin Taşıyoruz- Anadolu Buluşmaları” Ankara toplantısına KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, DFDS Akdeniz İş Birimi Başkan Yardımcısı Fuat Pamukçu, Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Kayhan Hidrolik Yönetim Kurulu Başkanı Sevda Kayhan Yılmaz ve “Kadın için taşıyoruz” projesine katılan girişimcilerden Mapsis Metal Kurucusu Filiz Akkaş panelist olarak katıldı.

Rekabetçi tekliflere destek

Panelde projeden duydukları heyecanı paylaşan, DFDS Akdeniz İş Birimi Başkan Yardımcısı Fuat Pamukçu şöyle konuştu: “Projeyi KAGİDER ile birlikte kadın girişimcilerin dış pazarlara açılımı ve yeni pazarlara girebilmeleri için başlattık. Bu kapsamda verdiğimiz taşıma desteği ile kadın ihracatçılar için artan navlun fiyatlarına rağmen maliyetlerini düşmesiyle daha rekabetçi teklifler verme olanağı yakaladık. Pandemi döneminde Avrupa’ya 10 kadın girişimcinin 16 taşımasını gerçekleştirdik. Projemiz ayrıca lojistik sektöründe güç birliğine ulaşılmasını da sağladığı için büyük mutluluk duyuyoruz.” Pamukçu, panelde projeye destek veren lojistik firmaların sayısının 32’yi bulduğunu da aktardı.”

Yeni iş fırsatları

Panelde KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, DFDS Akdeniz İş Birimi sponsorluğunda İtalyan Kadın Girişimciler Derneği AIDDA delegasyonu ile dijital B2B toplantılarına, Almanya’daki kadın girişimciler ile DFDS Akdeniz İş Birimi sponsorluğunda devam edeceklerini söyledi. Erdem, fiziksel toplantılara yeniden başlayana kadar zaman kazanmak için bu dönemde kadın girişimcilere yeni iş fırsatları yaratmak üzere sanal toplantı ve buluşmalardan olumlu geri dönüşler aldıklarının da altını çizdi.

Panelde, 14 Temmuz’da İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenecek W20 toplantılarında “Kadın için taşıyoruz” projesi ve KAGİDER ile AİDDA’nın pandemi döneminde başlattıkları iki ülke arasındaki “Sivil Toplum Kuruluşu” iş birliğinin iyi örnek olarak W20’de tanıtılacağı ilk kez duyuruldu.

Kadınlara davet

Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Başkanı ve Tim Başkan vekili Kutlu Karavelioğlu, panelde makine ihracatının pandeminin etkilerini geride bırakıp makine ihracatının 2019’a göre yüzde 20’ye yakın artışta olduğunu, özellikle Güney Avrupa devletlerine artışların yüzde 30 olduğunun altını çizerek yılı 22 milyar dolar makine ihracatı ile tamamlayacaklarını belirtti. Karavelioğlu, pandemi sonrasında kadınların sanayide çalışmaları için dijitalleşme ve endüstri 4.0 kavramları ile yeni fırsatlar oluştuğunun da altını çizdi. Karavelioğlu, kadın girişimcileri dünya ticaretinin yüzde 85’ini oluşturan ve Türkiye’nin ihracatta 2. büyük sektörü olan makine sektörüne davet etti.

Makine ve savunma sanayinde kadın girişimciler

Panelde kadın girişimcilerinin az sayıda olduğu makine ve savunma sanayinde girişimci olan Kayhan Hidrolik Yönetim Kurulu Başkanı Sevda Kayhan Yılmaz ve “Kadın için taşıyoruz” girişimcilerinden Mapsis Metal Kurucusu Filiz Akkaş başkentteki kadın girişimcilere ilham veren girişim yolcuklarını da aktardı.

Panelde Sevda Kayhan Yılmaz, orta ve yüksek teknoloji üreterek makine ihracatında ihracat rakamlarını Avrupa’ya artırma hedeflerini 1994 yılındaki ilk ihracatlarından beri korumalarında kadın girişimci olarak sektörde nasıl liderlik yaptığını anlattı. Kadın için Taşıyoruz projesini yerele yaymak için Ankara ve Konya’daki kadın girişimcilere proje elçiliği yapma sözünü verdi.

Küresel pazarlarda rekabet fırsatı

Kadın için taşıyoruz projesine katılan kadın girişimcilerden Mapsis Metal Kurucusu Filiz Akkaş, panelde uluslararası pazarlara yayılma hedefi kapsamında “Kadın için taşıyoruz” projesi sayesinde ürünlerinin Fransa’ya taşındığı aktardı. Akkaş, projede yer almasının özellikle pandemi döneminde kadın ihracatçılara önemli bir destek sağladığını belirtti. Akkaş, projenin verdiği destek hakkında şöyle konuştu: “Proje kapsamında aldığımız hizmet hem işlerime tamamlayıcı bir unsur oldu, hem de biz kadın girişimcilerin küresel pazarlarda daha rekabetçi olmamız açısından çok önemli bir katkı yarattı.”

Vira Haber