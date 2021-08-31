“Kadın İçin Taşıyoruz” projesine ödüller

DFDS Akdeniz İş Birimi ve KAGİDER iş birliği ile hayata geçirilen “Kadın İçin Taşıyoruz” projesi, uluslararası düzeyde sınırlarını genişletmeyi sürdürürken, dünyanın en itibarlı ödül programlarından Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde ’Yılın İletişim / PR Kampanyası’ kategorisinde bronz ödülle onurlandırıldı. ”Kadın İçin Taşıyoruz” projesi ayrıca sektörde 27 yıldır aylık olarak yayınlanmakta olan ve en prestijli yayınlardan biri olarak kabul edilen UTA Lojistik Dergisi tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sektörel birlik ve derneklerin katılımıyla 25-26 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen, 6. Ekonomi ve Lojistik Zirvesi’nde de, “Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi” ödülünün sahibi oldu.

DFDS Akdeniz İş Birimi, proje kapsamında kadın üreticilerin ürünlerini, Pendik, Yalova ve Mersin kalkışlı taşımacılık ağında ücretsiz olarak Avrupa’ya ve Kuzey Afrika’ya taşıdı. Kıbrıs’a da taşıma gerçekleştiren DFDS, şu ana kadar 11 kadın girişimcinin ihracat ürünlerinde 34 lojistik çözüm ortağı ile toplam 17 taşıma gerçekleştirdi. Savunma, tekstil, gıda, emaye sektörlerinde taşıma gerçekleştirilen destek, uluslararası bir boyut kazanmayı da sürdürüyor.

Ekonomik hayatta daha güçlü kadınlar

Projenin başarılarını daha da yukarıya taşımayı amaçladıklarını belirten DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann, “Kadın için Taşıyoruz” projesi ile ilgili olarak şöyle konuştu: “DFDS olarak, Avrupa’nın en büyük denizcilik ve lojistik şirketlerinden biri konumundayız. Bu gücümüzü girişimci kadınların hizmetine sunarak, kadınların rekabetçi piyasalara ulaşabilmeleri ve pazara erişimlerindeki sıkıntıları aşmaları için kıymetli bir destek verdiğimize inanıyoruz. Projemizin Türkiye’de ve uluslararası alanda aldığı ödüller motivasyonumuzu güçlendiriyor. ”Kadın İçin Taşıyoruz” projemizi daha büyük başarılara ‘taşımayı’ amaçlıyor, kadınların iş hayatında ve ekonomik hayatta daha güçlü olarak yer almasını destekliyoruz.”

Kadın girişimciler için uluslararası destek

Proje, sınırlarını genişletmeye devam ederken, KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem geçtiğimiz günlerde İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen W20 toplantısına ilettiği mesajında, “Kadın İçin Taşıyoruz” projesini ve KAGİDER ile AIDDA’nın pandemi döneminde başlattıkları iki ülke arasındaki “Sivil Toplum Kuruluşu” iş birliğini iyi örnek olarak sundu. W20 toplantısında konuşan İtalyan Kadın Girişimciler ve Yöneticiler Derneği AIDDA Friuli Venezia Giulia Delegasyonu Başkanı Lilli Samer de, “Kadın İçin Taşıyoruz” projesini örnek proje olarak aktardı. Samer toplantıda, KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem’e de bu vesileyle teşekkür etti.

DFDS Akdeniz İş Birimi ile KAGİDER’in iş kadınlarına yönelik başlattığı ve 50 kadın girişimcinin ihracat ürünlerine 1 yıl süreyle ücretsiz taşımacılık desteği verecek projeye “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” projesi olarak Türkiye’de ve uluslararası alanda ödül başarıları da ekleniyor.

Vira Haber