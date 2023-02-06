Kahramanmaraş'ta 7,5 Büyüklüğünde Yeni Deprem!

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre ise deprem Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde oldu. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Az önce aynı bölgede Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde başka deprem meydana geldi. Bunlar birbirini tetikleyen depremler" denildi

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada saat 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Gözpınar ilçesinde 7,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem Ankara ve Samsun'dan da hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre ise deprem Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde oldu.