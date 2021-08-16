Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü

Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) bağlı yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu Türk ve Rus 8 mürettebat hayatını kaybetti.

OGM'nin Rusya'dan kiraladığı Beriev-200 tipi yangın söndürme uçağı Kısık bölgesinde düştü. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Milli Savunma Bakanlığı İncirlik’ten bir helikopter ile Konya’dan bir uçağın çalışmalara katılmak üzere bölgeye gönderildiğini açıkladı.

Vira Haber