Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü
Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü'nün Rusya'dan kiraladığı yangın söndürme uçağı düştü. Kazada, Rus ve Türk 8 mürettebat hayatını kaybetti.
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Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) bağlı yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu Türk ve Rus 8 mürettebat hayatını kaybetti.
OGM'nin Rusya'dan kiraladığı Beriev-200 tipi yangın söndürme uçağı Kısık bölgesinde düştü. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Milli Savunma Bakanlığı İncirlik’ten bir helikopter ile Konya’dan bir uçağın çalışmalara katılmak üzere bölgeye gönderildiğini açıkladı.
Vira Haber
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Etiketler : kahramanmaraş, uçak kazası
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