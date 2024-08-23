Kalkavan Ailesinin Acı Günü

Merhum Necati Kalkavan’ın cenazesi, 24 Ağustos 2024 Cumartesi günü (yarın), Kadıköy Sahrayıcedit Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Sahrayıcedit Mezarlığı’na defnedilecek. Vira Haber ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.

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