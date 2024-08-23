Kalkavan Ailesinin Acı Günü
Akça Deniz Nakliyat ve Ticaret A.Ş. ortaklarından, Hasan Kalkavan ve Hüseyin Kalkavan'ın babaları, İMEAK DTO Eski Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan, Nevzat Kalkavan, Mehmet Kalkavan'ın amcaları Necati Kalkavan vefat etti.
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Merhum Necati Kalkavan’ın cenazesi, 24 Ağustos 2024 Cumartesi günü (yarın), Kadıköy Sahrayıcedit Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Sahrayıcedit Mezarlığı’na defnedilecek. Vira Haber ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.
Vira Haber
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Etiketler : Vefat, Kalkavan, Necati Kalkavan
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