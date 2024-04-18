Kamil Önal’dan Asbest İftiralarına Basın Açıklaması Geldi

Basın açıklaması şu şekilde;

Son günlerde bazı basın yayın organlarında sektörümüzle ilgili habercilik ettiğine uymayan yayınlar yapıldığı müşahede edilmiştir. Bilgi eksikliği yahut maksatlı olduğunu düşündüğümüz bu ve benzeri haberlerin tekrar etmemesi temennimizdir.

Tesislerimiz, uygulamalarımız, çalışma alanlarımız, yasal ve çevresel süreçlere ait her türlü envanterimiz kamuoyuna, ilgili sivil toplum kuruluşlarına ve özellikle basın mensuplarımıza her zaman açıktır.

Bu nedenle;

İZMİR Aliağa Gemi Söküm Tesislerinde geri dönüşümü yapılmak üzere getirilen gemilere ait hukuksal süreç, denetim, gözetim, çevre mevzuatı ve insan sağlığına ait yükümlülükler ilgili şirket tarafından ayrıntılı bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmuştur.

Tesislerimizde, insan sağlığını etkileyecek ve çevreyi tehdit edecek başta Asbest olmak üzere her türlü atık süreçlerinde ilgili yasal mevzuatlara titizlikle uyulmaktadır.

Ülkemiz ekonomisine büyük katkısı olan sektörümüzün yan sanayisi ile birlikte binlerce insanı istihdam ettiği unutulmamalıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.17.04.2024

Kamil Önal

Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği Başkanı