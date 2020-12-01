Kamu Mesai Saatleri Değişti

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile koronavirüs önlemleri kapsamında, tüm kamu kurumlarında mesai saatlerinin 10.00-16.00 olarak düzenlendiğini açıkladı. Kıratlı, ayrıca ilgili yazıların tüm kurumlara gönderildiği belirtti.

KAMU ÇALIŞMA SAATLERİ YENİDEN DÜZENLENDİ

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, 2 Aralık Çarşamba günü itibariyle, mesailerine saat 10.00’da başlayacaklar. 12.30-13.00 saatleri arasında öğle tatiline çıkacak olan kurumlarda mesai saat 16.00 itibariyle sona erecek.

Personel servislerinin de bu yeni düzenlemeye göre planlanacağını aktaran Kıratlı, hizmetlerin aksamamasına özen gösterileceğini söyledi. Bunun yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile İstanbul genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında mesailerin 10.00-16.00 olarak düzenlendiğini duyurdu.

KAMUDA MESAİ SAATLERİ

30 Kasım’da alınan tedbirlerle ilgili açıklamasında Metin Kıratlı şunları belirtti:

“COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratılmama ve kamu hizmetlerinin aksatılmaması şartıyla 2 Aralık 2020 tarihinde başlamak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitme saatlerinin, merkezde Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan, diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, illerde valiler tarafından 10.00-16.00 olarak belirlenebilmesi Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.”

Vira Haber