Kanal İstanbul için son başvurular

Yapılması planlanan ‘Kanal İstanbul’ Projesi için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu açıklandıktan sonra vatandaşların ‘görüş ve önerilerine’ sunulmuştu.

Raporun açıklanmasıyla projenin iptal edilmesini isteyen vatandaşlar, İstanbul ve Türkiye’nin bir çok şehrinden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’ne itiraz dilekçelerini vermeye başladı.

Vatandaşlar, itirazlarını bugün günü mesai bitimine kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'ne dilekçeyle başvurarak yapılabildiği gibi, ilgili kurumlara faks göndererek ya da CİMER üzerinden de yapılabiliyor.

Vira Haber