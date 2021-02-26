Kandıra'da Kovid-19 Vakası Görülen İki Tekne Dezenfekte Edildi

Kandıra Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, teknelerde çalışan bir kişinin PCR testinin pozitif çıkması üzerine birlikte çalışan 4 balıkçı da karantinaya alındı.

İlçede dezenfekte çalışmalarını sürdüren belediye ekiplerince teknelerde de dezenfekte işlemi yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Adnan Turan da virüs tehdidinin ortadan kalkıncaya kadar dezenfekte işlemlerinin süreceğini belirterek, "Hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Belediye ekiplerimiz Kefken Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçı teknelerinde dezenfekte işlemi yaptı. Virüs tamamen etkisini kaybedinceye kadar ilçemiz genelinde mücadelemiz kesintisiz olarak sürecek." dedi.

Vira Haber