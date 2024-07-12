Kandıra'daki Bazı Sahillerde Denize Girmek Yasaklandı

Olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle alınan tedbirler kapsamında, sahillerdeki denize girme yasağı 13 Temmuz Cumartesi ve 14 Temmuz Pazar günleri boyunca geçerli olacak. Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların güvenliği için cankurtaran hizmeti verilen bölgeler dışında denize girmemeleri ve mantar dubalar içinde denize girmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu. Sahil güvenlik ekipleri, vatandaşların güvenliği için sürekli olarak denetimlerini sürdürecek.

Vira Haber