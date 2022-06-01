Kanoyla Denize Açıldı, 5 Bin km Yaparak Türkiye Turu Hedefliyor

Şenol Özdemir; KORUNCUK Vakfı adına kız çocuklarının okutulması için farkındalık oluşturmak adına bu seyahate başladığını söyledi.

Özdemir, “Mavi vatanı, yani dört denizi kürek gücüyle geçerek Türkiye’de ve Dünya’da bir ilki gerçekleştirmeye çalışıyorum. Amacım Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’i geçerek Hatay Suriye sınırına kadar gitmek.” dedi.

Kanocu Şenol Özdemir mola verdiği Ünye ilçe merkezinde Emekli Jeofizik Mühendisi Orhan Yiğit ve kızı Zeynep Yiğit’e ait Ünye Magnetic Sand ve Sanat Tasarım Atölyesi’ni ziyaret ettikten sonra şehri gezdi, Cumhuriyet Meydanı’nda Ünye Turizm Danışma Bürosu Sorumlusu Arkeolog Ali Rıza Nal’dan Ünye’nin tarihi ve kültürel değerlerine ilişkin bilgi aldı.

Denizin dalgalı olması nedeniyle Ünye Yalı kumsalına çadır kuran Özdemir, geceyi Ünye’de geçirdi.

İstanbul’da yaşayan 2 çocuk babası Özdemir, denize açılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, aslen Trabzonlu olduğunu ve Karadeniz Bölgesi’ni yakından tanıdığını ve Ünye’yi sevdiğini söyledi.

Özdemir, sosyal medya yayınlarıyla Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (KORUNCUK Vakfı) adına kız çocuklarının okutulması için yardım topladığını, kano ile deniz yolculuğuna bu nedenle başladığını ifade etti.

Kendisinin ekstrem sporlarla ilgilendiğini ifade eden Özdemir, “Ekstrem sporlarıyla ilgileniyorum. Kış aylarında kayak, snowboard, kış dağcılığı, kaya tırmanışı yapıyorum. Yaz aylarında ise dalga sörfü, rüzgar sörfü, kano, tur bisiklet, Begboard gibi çeşitli spor türleri ile ilgileniyor yapıyorum.” dedi.

“Dört denizi kürek gücüyle geçerek Türkiye’de ve Dünya’da bir ilki gerçekleştirmeye çalışıyorum”

Hedefinin 4 ayda 4 denizi geçerek 5 bin kilometre yol yapmak olduğunu belirten Özdemir, şunları söyledi:

“14 Mayıs 2022 tarihinde Gürcistan sınırından Sarp sınır kapısından kanomu suya indirerek Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı için hem bağış toplamak, hem de Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmek için yola çıktım. Mavi vatanı, yani dört denizi kürek gücüyle geçerek Türkiye’de ve Dünya’da bir ilki gerçekleştirmeye çalışıyorum. Amacım Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’i geçerek Hatay Suriye sınırına kadar gitmek. Bu süre zarfı içinde konaklamamı, kanomu sahile çekip çadırımı ve kamp malzemelerimi açarak yemeğimi yapıyor, sabah kahvaltımı hazırlıyorum. Çadırda dinleniyorum.”

“Ünye’de çok güzel karşılandım”

Şenol Özdemir, Ünye’de çok güzel karşılandığını ifade ederek, “Yola çıktıktan sonra üç haftada üç defa tatlı su ile yıkandım. Onun dışında hep deniz suyu ile temizleniyorum. 14 Mayıs tarihinde Gürcistan sınırından yola çıktım. 7-8 gün fırtınadan dolayı hiç denize açılamadım. Ünye’de birçok değerli insan beni karşıladılar. Misafir etmek istediler, davet ettiler. Ünye’yi seviyorum. Ben zaten Karadeniz çocuğuyum. Karadeniz’in her tarafını çok seviyorum.” diye konuştu.

“Kadını olmayan bir toplum asla ilerleyemez, kalkınamaz, gelişemez”

Toplumların gelişimi için kız çocuklarının önemli olduğunu, bu nedenle böyle bir kampanya yaptığını vurgulayan Özdemir, “Neden kız çocukları? Çünkü kadını olmayan bir toplum asla ilerleyemez, kalkınamaz, gelişemez. Peygamberleri doğuran kadın, Atatürk’ü doğuran kadın, bizleri doğuran kadın. Peygamberimiz Cennet annelerin ayağının altındadır diyor ve kadını yüceltiyor. Dolayısıyla bir toplumda kadın kültürlüyse; onun doğurduğu, büyüttüğü çocuklar ona göre kültürlü ve düzeyli bir şekilde yetişecek. Benim de kız çocuğum var. Çocuğum olmadan önce de öyleydi. Kadın önemli, kız çocuğu önemli.” dedi.

Sosyal medyada “kanogezgini” olarak paylaşım yapıp kampanyayı duyurduğunu ifade eden Özdemir, şunları söyledi: “Beni sosyal medya hesaplarından kano gezgincisi olarak destekleyebilirsiniz. Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı’na da değerli bağışlarınızı yaparak destek olabilirsiniz. Destek için instagram adresimde linki var. Linkten ulaşabilirsiniz. Bu bağışların tamamı Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı’na gidiyor ve kız çocukları yararına kullanılıyor.”

Özdemir, 2023 yılında Cumhuriyetin kuruşunun 100. yıl dönümünde her ilden katılımlı bir etkinlik düzenlemeyi planladığını da belirterek, “Cumhuriyetimizi kurarken yaşlısı, genci, engellisi, engelsizi birlikte kurduk. Dolayısıyla her ilden engelli, yaşlı sporcularla birlikte bir faaliyet yapmayı planlıyorum.” diye konuştu.

Şenol Özdemir, daha sonra kanosunu denize indirerek hedefine ulaşmak için yeniden kürek çekmeye başladı.