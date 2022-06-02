Kapt. Mustafa Can İMEAK Deniz Ticaret Odası'ndaki (DTO) Görevinden Ayrıldı

Kapt. Mustafa Can tarafından yapılan açıklama şu şekilde: Sivil toplum kuruluşları yöneticilerinin, iktidardaki parti dahi olsa, bir siyasi oluşumda görev yapmamasını ve aktif siyasetten uzak kalmasını savunan bir kardeşiniz olarak karşınızdayım.

Henüz 10 ay önce kurulan ve denizciliği parti programına alan tek siyasi oluşum olan Zafer Partisi’nde denizcilikten sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev almaya başladığım için, çok severek üstlendiğim İMEAK Deniz Ticaret Odası yönetim kurulu üyeliği görevimden ayrılmış bulunmaktayım.

Bu görevim boyunca, desteğini her zaman yanımda hissettiğim, başka Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Kapt. Salih Zeki Çakır olmak üzere tüm denizci arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Görevler değişir, yaşlar değişir ama Türk denizciliğine olan aşkımız asla değişmez.

Zabitlerinden yağcısına; armatöründen tersane sahiplerine kadar tüm denizcilerin esas görevi Türk denizciliğini yükseltmektir.

Benim de Zafer Partisi Denizcilikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak siyasete geçiş yapmamın amacı, denizcilik sektörünün neredeyse her noktasında sizlerle beraber edindiğim tecrübeyi geleceğimize karar veren devlet katında kullanabilmek.

* Denizciliğin önemini bilen tüm ülkelerde Denizcilik Bakanlığı var iken, bizde var olanın kapatılmış olması mantıklı mıdır?

* Denizcilerimizin yıpranma hakkının, 2008’de AK Parti hükümeti tarafından ellerinden alınması adaletli midir?

* Üzerlerine titrememiz gereken geleceğin zabitleri olan öğrencilerimizin staj zamanı kapıları aşındırması normal midir?

* Küresel alanda boy gösteren Türk sahipli gemilerimizin, hükümet hiçbir kolaylık sağlamadığı için, yabancı bayrağa geçmek zorunda kalması milli bir hamle midir?

* Türk denizcilerin tüm dünyada çalışabilmesini isterken hala sigorta sorunlarının sağlıklı bir zemine oturtulamamış olması hak mıdır?

Yıllarca denizcilikten anlamayan bürokratlara derdimizi anlatmaya çalıştık. İşte şimdi dertleri bilen bir kardeşiniz olarak çözümü sağlayacak noktaya gitmek için harekete geçtim.

Türk denizcileri olarak uzun yıllardır ilk kez sorunlarımızı kendimizin çözebileceği bir avantaj yakaladık.

Türk denizciliğini zirveye çıkarırken başta deniz ticaret odası olmak üzere, tüm denizcilerin yanımda olacağını biliyorum.

Lütfen haklarınızı helal ediniz, benden yana helaldir.

Allah selamet versin.