Kapt. Mustafa Can: “Kılavuz Kaptanlar Görünmeyen Kahramanlardır”

Zafer Partisi Denizcilikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kapt. Mustafa Can, kılavuz kaptanların zorlu koşullarda görev yaptıklarına defalarca şahit olduğunu belirterek, “Türk boğazları ve Türk limanlarında çalışan kılavuz kaptanlarımız ülkemizin görünmeyen kahramanlarıdır” dedi.

En eski mesleklerden

Kılavuz kaptanlığın dünyanın en eski mesleklerden biri olduğunu belirten Can, bundan 3.700 yıl önce Babiller'e ait Hammurabi kanunlarında dahi kılavuz kaptanların ücretlendirilmesi maddesinin yer aldığını hatırlattı. Kılavuz kaptanların hizmet vereceği gemiye dahil olduktan sonra Türk Devletinin resmi temsilcisi haline geldiğini belirten Can, “Gemilerdeki yüksek hal ve tavırları ile aynı zamanda Türk denizcisinin saygın duruşunu, namusunu temsil ediyorlar” diye konuştu.

El üstünde tutulmalılar

Kılavuz kaptanların Türk deniz ticaretinin devam etmesi için hayati öneme sahip olduğunu ve el üstünde tutulmaları gerektiğini dile getiren Can, Meslek Şehitlerini Anma ve Kılavuz Kaptanlar Haftası’nın resmi bayramlar arasına dahil edilerek en üst seviyede kutlanmasını istedi. Can, “görevi başında iken şehit olan kılavuz kaptanlarımıza Allah’tan rahmet dilerken hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerin Türk denizciliğine faydalı olmasını temenni ediyorum” dedi.