Kapt. Ufuk Teker’in Acı Kaybı
Türk P&I Sigorta Genel Müdürü ve İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Teker’in annesi Fatma Teker vefat etti.
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Merhumenin cenazesi 19 Ağustos Cuma günü Tekirdağ Yağcı Köyü Camii’nde kılınacak, ikindi namazını müteakip Tekirdağ Yağcı Köyü aile kabristanına defnedilecek.
Vira Haber ailesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Vira Haber
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Etiketler : Kapt. Ufuk Teker, vefat
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