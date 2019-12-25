Kaptan Bora Ekşi son seferine uğurlandı

Hint Okyanusu’nda İnce Karadeniz adlı yük gemisinde uğradığı bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitiren kaptan Bora Ekşi, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

22 yıllık kaptan olan Ekşi için Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Baba Abdurrahman Ekşi taziyeleri kabul ederken, kız kardeşi İrem Ekşi Fenerbahçe bayrağı serili tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Kaptan Ekşi'nin arkadaşı Barbaros Aybar, "Sınıf arkadaşımızı kaybettik. Dünya iyisi bir insandı. Çok hümanistti. Mutluluk saçardı, yüzünden gülücük eksik olmazdı. Çok derin üzüntü içindeyiz. Bizim için yeri doldurulamaz bir kayıp" diye konuştu.

Bora Ekşi'nin başka bir arkadaşı Hikmet Uyar, "Canımız ciğerimiz bir arkadaşımız katledildi. Bu olay olmayabilirdi bunun önüne geçilebilirdi. İş alımlarında daha dikkatli olunabilir" dedi.

Kaptan Bora Ekşi'nin Fenerbahçe bayrağına sarılı tabutu, öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından, Valide Sultan Mezarlığında toprağa verildi.

Çevresinde çok sevilen bir kişi olan kaptan Bora Ekşi’nin cenaze törenine ailesi, yakınları, İnce Denizcilik yetkilileri, denizcilik camiası, STK temsilcileri, THY Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Ekşi, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Sol Parti Genel Başkanı Alper Taş, denizcilik fakültesi öğrencileri, meslektaşları ve sevenleri katıldı.

Hint Okyanusu'nda seyir halinde bulunan "M/V İnce Karadeniz" gemisinde, 20 Aralık'ta sabah saatlerinde kaptan Bora Ekşi, makine yağcısı Ergin Aktaş'ın bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, olaya müdahale etmek isteyen 2 gemi personeli de yaralanmıştı.

Vira Haber