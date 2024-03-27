Kaptan Değer Pamuk, Türk P&I Sigorta'da Teknik ve Hasar GM Yardımcısı Oldu

1990 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesinden mezun olan Değer Pamuk, Zihni Denizcilik bünyesinde 12 yıl boyunca Güverte Zabiti, 2. Kaptan ve Gemi Kaptanı, ardından 6 yıl boyunca sırasıyla Emniyetli Yönetim Sistemi Müdürü, Operasyon Müdürü ve Genel Müdür olmak üzere toplam 18 yıl görev yapmıştır.

2008 yılında Kalimbassieris Maritime firmasına katılarak özellikle risk önleme, karaya oturma, çatma/çatışma ve bazı bayrak devleti sörveylerinden sorumlu olarak hizmet verdikten sonra, 2009 yılından itibaren uluslararası P&I kulüplerinin pek çoğunun temsilciliğini ve ardından P&I Departman Müdürlüğünü üstlenmiştir.

Türk P&I Sigorta’nın kuruluşuyla birlikte Teknik Müdür olarak göreve başlayan Kaptan Değer Pamuk, Ocak 2022’de Teknik Grup Müdürü, ardından da Ocak 2024’de Teknik ve Hasardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.

Vira Haber