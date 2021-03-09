Kaptan Kadın Polis Her Göreve Hazır

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü kadrosunda çalışan 41 yaşındaki kaptan polis Yeliz Çalışkan, başarılı çalışmalarıyla herkesin takdirini kazanıyor. Aldığı eğitimlerle arama kurtarma dahil hemen hemen her operasyona katılan Çalışkan, denizden gelebilecek tehdit ve denizin su mahalli olduğu yerlerde güvenliği sağlamak için görev yapıyor.

Gören herkesin takdirini toplayan kadın kaptan polis, eğitimlerini de aralıksız sürdürüyor.

Vira Haber