Kar ve Soğuk Hava Pek Çok İlde Etkili Oluyor

Erzurum'da dün akşam başlayan ve sabah saatlerinde de etkisini sürdüren kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü, cadde ve sokaklar ile park halindeki araçlar karla kaplandı.

Kent merkezindeki Erzurum Kalesi, Üç Kümbetler, Lala Paşa Cami, Çifte Minareli Medrese ve Yakutiye Medresesi gibi tarihi mekanlar ile çevresi beyaza büründü.

Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri, karla mücadele çalışması başlattı.



Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu.

Gece başlayan sağanak, sabaha doğru yerini kara bıraktı.

Kent merkezi yağışla beyaza büründü.



Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Ardahan'daki bazı yollarda zincirsiz ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

Ardahan-Şavşat, Damal-Posof-Türkgözü ve Ardahan-Ardanuç kara yollarında kar yağışı ve yoğun tipi sonucu oluşan buzlanma nedeniyle zincirsiz tır ve ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Ardahan ve ilçelerinde etkisini arttıran kar ve yoğun tipi sebebiyle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Ardanuç ile Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçişi sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yollarında ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karayolları 183. Şube Şefliği yetkilileri, il genelinde kar ile yoğun tipinin ulaşımı aksattığını belirterek, sürücülerden takoz, çekme halatı ile zincir bulundurmalarını istedi.

Güzergahlarda görev alan jandarma trafik ekipleri, zinciri bulunmayan tır ve ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor.

Öte yandan kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar, etkisini sürdürüyor.

Kars

Kars'ta gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar nedeniyle çevre beyaz örtüyle kaplandı.

Kars-Iğdır kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Sarıkamış ilçesinde de bitkiler ve ağaçlar karla kaplandı. Handere Geçidi'nde yoğun yağış nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Ağrı ve Tunceli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

Ağrı'da etkili olan sağanak, yüksek noktalarda yerini kara bıraktı. Kar yağışının etkisiyle dağlık alanlar karla kaplandı.

Tunceli’de de yaklaşık 3 bin rakıma sahip Kırklar, Sülbüs, Zel ve Meydan dağlarının zirveleri beyaza büründü.

Sis bulutlarıyla kaplanan dağların sonbahar renkleriyle bütünleşmesi güzel görüntüler oluşturdu.

Erciyes

Gece saatlerinden itibaren 3 bin 917 metre rakımlı, İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, kayak merkezinin bulunduğu alanda da etkili oldu.

Yahyalı ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, gece saatlerinde yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Kar nedeniyle etraf beyaza büründü.

Yozgat

Yozgat'ta gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı.

Kentin yüksek kesimleri, çatılar ve araçların üzeri kar yağışıyla beyaza büründü.

Şehir sakinlerinden Mustafa Kızılkaya, kente mevsimin ilk karının yağdığını belirtti.

Bingöl

Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçeleri kar nedeniyle beyaza büründü.

İki ilçede gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha kadar etkisini sürdürdü.



Fotoğraf: Metin Dere/AA

Kar kalınlığının 10-15 santimetreyi bulduğu ilçelerde esnaf, iş yerlerinin önünde biriken karı kürekle temizledi.

Karayolları ve belediye ekipleri, yollarda kar küreme çalışmaları yapıyor.

Kar yağışı nedeniyle iki ilçede elektrik kesintisi yaşandı.

Yedigöller'de kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 26 kişi kurtarıldı

Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Yedigöller Milli Parkı'nda mahsur kalan 26 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Parkta kamp yapan 20 kişi ve 6 tesis çalışanı, yoğun kar yağışı sonucu kapanan yollar nedeniyle bölgede mahsur kaldı.

İhbar üzerine AFAD koordinesinde, Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin de eşlik ettiği yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu Yedigöller'e ulaşıldı.

Ekipler eşliğinde kente merkezine getirilen 26 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yağışlar bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgar ve fırtınayla Batman, Mardin, Siirt, Muş, Bingöl ve Iğdır çevrelerinde kuvvetli, Şırnak, Hakkari, Van ve Bitlis çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacak.

Yağışlar, genellikle yağmur ve sağanak, 1500 metre ve üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve kar, Şırnak'ın doğu, Hakkari ile Van'ın yüksekleri ile Bitlis çevrelerinde ise kuvvetli ve yoğun kar şeklinde görülecek.

Kuvvetli yağışlar yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Yağışlar sebebiyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına, soba ve baca gazı zehirlenmesi, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta 261 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 251 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yollarda karla mücadele çalışması başlattı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 7, Ardahan'da da 3 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını açmak için çalışma yürütüyor.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, sosyal medya platformu "X" hesabından yaptığı açıklamada, sürücülerin zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını ve çıkmak mecburiyetinde kalanların da kar lastiği, zincir, çekme halatıyla takoz bulundurmalarını istedi.

Bolu'da kar yağışı etkisini kaybetti

Yoğun yağışın ardından kar kalınlığı kent merkezinde 15, Bolu Dağı'nda 30, Abant ve Gölcük Milli Parkları'nda ise 40 santimetreye ulaştı.

Anadolu'yu İstanbul'a bağlayan Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda kar nedeniyle ulaşımda yaşanan yoğunluk, karın etkisini yitirmesiyle normal seyrine döndü.

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli ile kara yolunun Bolu Dağı kesimindeki trafik akışında sorun yaşanmazken, karayolları ekipleri yol kenarlarında biriken karların temizliyor.

Ekipler ayrıca buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor.

Vira Haber