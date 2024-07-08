Karaada’da Yaralanan Vatandaş Sahil Güvenlik Ekiplerince Tahliye Edildi
Muğla’nın Bodrum ilçesi Karaada’da yaralanan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
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Bodrum ilçesinin hemen karşısında yer alan Karaada’da yaralanan vatandaş için yapılan yardım çağrısı üzerine bölgeye tahliye için Sahil Güvenlik ekibi yönlendirildi. Yaralanan vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden tahliyesi yapılarak 112 ambulans ekiplerine teslim etti.
Vira Haber
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Etiketler : Karada, Bodrum, Sahil Güvenlik, Sahil Güvenlik
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