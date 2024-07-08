Karaada’da Yaralanan Vatandaş Sahil Güvenlik Ekiplerince Tahliye Edildi

Bodrum ilçesinin hemen karşısında yer alan Karaada’da yaralanan vatandaş için yapılan yardım çağrısı üzerine bölgeye tahliye için Sahil Güvenlik ekibi yönlendirildi. Yaralanan vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden tahliyesi yapılarak 112 ambulans ekiplerine teslim etti.

Vira Haber