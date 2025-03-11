Karaburun Sahiline Ölü Yunus Vurdu
İstanbul Arnavutköy'deki Karaburun sahiline ölü yunus balığı vurdu.
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İstanbul Arnavutköy'de bulunan Karaburun sahiline bugün öğle saatlerinde gezmeye gelen vatandaşlar kıyıda yunus balığı gördü. Balığın yaşamadığını fark eden vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
Vira Haber
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