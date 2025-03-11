İstanbul19 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Karaburun Sahiline Ölü Yunus Vurdu
Karaburun Sahiline Ölü Yunus Vurdu

Karaburun Sahiline Ölü Yunus Vurdu

İstanbul Arnavutköy'deki Karaburun sahiline ölü yunus balığı vurdu.

A+A-

İstanbul Arnavutköy'de bulunan Karaburun sahiline bugün öğle saatlerinde gezmeye gelen vatandaşlar kıyıda yunus balığı gördü. Balığın yaşamadığını fark eden vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

aw410077-01.jpg

Vira Haber

Bu haber toplam 86 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.