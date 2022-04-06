Karadeniz Açıklarında Tespit Edilen Mayına SAS Timleri Müdahale Etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kocaeli'nin Kefken açıklarında tespit edilen mayına, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Sualtı Savunma (SAS) timlerinin müdahale ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kefken açıklarında mayın benzeri bir cismin tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu cismin deniz karakol uçağı tarafından mayın olduğunun teşhis edilmesinin ardından bölgenin emniyete alındığı aktarılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından mayına müdahale edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık'tan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, "Bugüne kadar, 26 Mart'ta İstanbul Boğazı (batısı) yaklaşma sularında ve 28 Mart'ta İğneada açıklarında tespit edilen toplam 2 adet mayın SAS timlerimizce etkisiz hâle getirilmiştir. Ayrıca Romanya tarafından da Köstence açıklarında bir adet mayın tespit ve imha edilmiştir" ifadeleri kullanılmıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Mayın avlama gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız hepsi teyakkuz halinde” demişti.