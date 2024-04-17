Karadeniz Ereğli’de Olta Balıkçılarının Balık Mesaisi
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde olta balıkçılığı yapan vatandaşlar, Bozhane Limanı mendireğinde balık mesaisi yaptı.
A+A-
15 Nisan günü endüstriyel balıkçılık yapanlara yönelik av yasağının başlamasının ardından amatör balıkçılar olta ile balık mesaisini sürdürdü. Av yasağına takılan endüstriyel balıkçılar teknelerini limana demirlerken olta balıkçıları Bozhane Limanı’nın mendireğinde olta ile balık avlamaya çalıştı.
Sabahın erken saatlerinden itibaren olta ile balık avlamaya çalışan amatör balıkçılar umduklarını bulamasa da bekleyişlerini sürdürdü. Havanın 24 dereceye ulaştığı Karadeniz Ereğli ilçesinde olta ile balık avlamaya gelen balıkçılar, gün boyu balık mesaisini sürdüreceklerini ifade ettiler.
Vira Haber
Bu haber toplam 83 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.