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Karadeniz İçin Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Karadeniz İçin Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Karadeniz’de kuvvetli rüzgar ve saatteki hızı 90 kilometreyi bulması beklenen fırtına uyarısında bulundu.

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Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden itibaren yüksek kesimleri başta olmak üzere Trabzon, Rize, Giresun, Ordu ve Samsun çevreleri ile zamanla Çorum, Amasya, Tokat, Kastamonu, Bolu ve Karabük çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yüksekleri 90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Vira Haber 

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