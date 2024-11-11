Karadeniz Kruvaziyer Turizmi ile Dünyaya Açılıyor

Akdeniz ve Ege limanlarındaki turistik potansiyelin etkin değerlendirilmesinin ardından Karadeniz de kruvaziyer turizmi için yeni bir cazibe merkezi olarak öne çıkmaya başladı. Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, “Astoria Grande kruvaziyer gemimizle Karadeniz’in turizm potansiyelini harekete geçiriyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz’de kruvaziyer turizmi durmuştu. Şimdi ise, Astoria Grande ile bu bölgede turizmi canlandırarak artan talebe yanıt vermeye çalışıyoruz,” diyerek savaş sonrası durma noktasına gelen kruvaziyer turizminin hızla yükselişe geçtiğine dikkat çekti.

Türkiye, doğal ve kültürel zenginlikleriyle adeta bir turizm cenneti olarak öne çıkarken, turizmin ekonomiye katkısı sayesinde “bacasız sanayi” olarak anılıyor. Ülkenin tarihi mekanları, şehirleri, ormanları ve denizleri, ekonomiye önemli bir katkı sağlıyor. Özellikle deniz ve liman turizminin hızla büyüyen bir kolu olan kruvaziyer turizmi, sunduğu potansiyelle dikkat çekiyor. 2024 yılında kruvaziyer turizmi, Akdeniz ve Ege limanlarının yanı sıra Karadeniz de büyük bir ivme kazandı. Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkileri nedeniyle neredeyse durma noktasına gelen Karadeniz kruvaziyer turizmi, bu yıl Camelot Maritime’in işlettiği Astoria Grande kruvaziyer gemisi sayesinde yeniden canlandı. Samsun, Sinop ve özellikle Trabzon limanlarına düzenlenen seferlerle bölgedeki kruvaziyer turizmi giderek popüler hale geldi.

Kruvaziyer Seferlerimizle Karadeniz Şehirlerinde Turizm Daha Da Canlandı

Kruvaziyer turizminin canlanmasıyla birlikte Karadeniz kıyısındaki şehirlere kruvaziyer gemileriyle gelen yabancı turist sayısında önemli bir artış yaşandı. Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, “Karadeniz limanları ile Rusya arasında kruvaziyer seferleri düzenliyoruz ve bu sayede bölgedeki şehirlere gelen yabancı turist sayısı hızla artıyor. Bu hareketlilik, hem liman şehirlerindeki turizm gelirini artırıyor hem de kruvaziyer turizmini Karadeniz’de yeniden canlandırıyor. Bölgede kruvaziyer turizmine yoğun bir talep var ve biz de Astoria Grande gemimizle bu taleplere yanıt veriyoruz. Yılın ilk 9 ayında Rusya ile Trabzon arasında 12 sefer düzenledik ve bunun sonucunda Trabzon’a gelen yabancı turist sayısında geçen yıla göre %154 oranında rekor bir artış yaşandı.” dedi.

Bölgesel Turizmde Yeni Rota: Karadeniz

Karadeniz’de kruvaziyer seferlerinin yeniden başlaması, bölgedeki turist sayısını önemli ölçüde artırdı. Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, kruvaziyer turizminin Akdeniz ve Ege'de olduğu gibi Karadeniz'de de gelişmesini sağlama hedefinde olduklarını belirterek, “Ülkemizin büyük bir deniz ve liman turizmi potansiyeli var. Ancak bu potansiyel, diğer bölgelere kıyasla Karadeniz'de daha az değerlendirilmiş durumda. Karadeniz’in kuzeyindeki savaş, bölgede turizmi zayıflattı. Şimdi ise kruvaziyer gemimizle Karadeniz'deki şehirlerimiz ile Karadeniz'e kıyısı olan diğer ülkelerin şehirleri arasında seferler düzenleyerek ülkemizin turizm gelirine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Gelecek yıl seferlerimizi artırarak Akdeniz ve Ege’yi aratmayacak bir kruvaziyer turizmi potansiyelini Karadeniz'de değerlendirmeyi planlıyoruz.” dedi.

Yeni Seferlerle Bölgenin Potansiyeli Keşfediliyor

Akdeniz ve Ege kıyılarındaki turizm başarısını Karadeniz’e taşımayı hedeflediklerini belirten Çavuşoğlu, “Ülkemizin deniz turizminde büyük bir potansiyeli var ve bu potansiyelin Karadeniz’de de hayata geçmesi için çalışıyoruz. “Karadeniz, doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve kültürel mirasıyla turizm açısından büyük bir hazineye sahip. Ancak bu potansiyel, henüz tam anlamıyla keşfedilmiş değil. Kruvaziyer turizmi, bölgedeki turizm gelirlerini artırmanın yanı sıra yerel ekonomilere de katkı sağlayacak önemli bir fırsat sunuyor. Astoria Grande gemimizle gerçekleştirdiğimiz seferlerle, Karadeniz'in turistik cazibesini hem yerli hem de yabancı turistler için daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

Vira Haber