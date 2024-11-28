Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden 3. Geleneksel Balık Günü Etkinliği

Etkinlik, denizcilik sektörünün önemli temsilcileri, akademik ve idari personel, öğrenciler ve mezunların katılımıyla renklendi.

Denizcilik Sektörünün Önde Gelen İsimlerinden Katılım

AnkaChart, Beşiktaş Denizcilik, Blue Fin Crewing, Bulk Tech Gemi İşletmeciliği, Marshall Islands Türkiye Temsilciliği ve Yaf Diesel sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinliğe Trabzon ve Zonguldak Bölge Liman Başkanları, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, denizcilik sektörünün temsilcileri, bölüm mezunları, akademik ve idari personel ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik, katılımcılara denizcilik sektöründeki gelişmeleri tartışma fırsatı sunarken, KTÜ’nün denizcilik alanındaki gücünü ve etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Birlik ve Dayanışma Vurgusu

Bu yılki Balık Günü Etkinliğinde, denizin yalnızca geçim kaynağı değil, aynı zamanda birlik ve dayanışma ruhunun simgesi olduğu vurgusu yapıldı. Katılımcılar, denizle iç içe bir yaşam sürdükçe, sektördeki her bireyin büyük bir aile olmanın gücünü taşıdığına dikkat çekti. Bu etkinlik, katılımcılara denizcilik sektöründeki güçlü bağları pekiştirme imkânı sundu.

20 Yıllık Deneyime Sahip Mezunlar Onurlandırıldı

Meslekte 20. yılını dolduran mezunlar, sektördeki başarıları ve katkıları nedeniyle plaketle onurlandırıldı. 20 yıl boyunca sektörde çeşitli alanlarda görev alarak büyük başarılar elde eden KTÜ DUİM mezunları, genç öğrencilere ilham kaynağı oldu. Mezunlar, öğrencilerin kariyerlerine yön verirken, sektördeki gelişmeleri ve deneyimlerini aktardılar.

Teşekkür ve Birlik Mesajı

Etkinlikte konuşan KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ali Muzaffer Feyzioğlu ve KTÜ DUİM Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Sevinç KÖRÜKLÜ, KTÜ’nün denizcilik eğitimindeki gücünü vurgulayarak; mezunlar, akademik ve idari personel ile sponsorlara katkılarından dolayı teşekkürlerini iletirken "Birlikte daha güçlüyüz" mesajı verdiler.

Bu anlamlı etkinlik, katılımcıların bir araya gelerek sektörel gelişmeleri konuştuğu, denizcilik alanında güçlü bir dayanışma örneği sunduğu başarılı bir organizasyon olarak yer aldı.