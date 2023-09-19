Karadeniz'de Bomba Taşıyan Dron İmha Edildi

Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan yazılı açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri ekipleri sabah saatlerinde olay yerine ihbar üzerine ulaştı.

Ekipler, dronun üzerinde 82 milimetrelik bir patlayıcı bulunduğunu tespit etti.

Patlayıcı, uzaktan kumanda ile kontrol edilerek imha edildi.

Savunma Bakanı Todor Tagarev, dronun gönderildiği kaynağın henüz tespit edilmediğini, ancak Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilişkilendirilebileceğini açıkladı.

Tagarev, imha çalışmalarının tüm güvenlik önlemleri gözetilerek gerçekleştirildiğini belirtti.

Ekip için gece saatlerinde imha çalışması yapmanın riskli olduğuna dikkat çeken Tagarev, "Bu nedenle çalışmaları gündüz saatlerinde gerçekleştirdik. Benzer olaylar her hafta tekrarlanıyor." şeklinde konuştu."

Vira Haber