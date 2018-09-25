Karadeniz’de fırtına geçit vermiyor

Doğu ve batı yönünden sert esen rüzgarlar nedeniyle oluşan dalgalarda yol almakta zorlanan gemiler, Sinop'un doğal limanına demirlemek zorunda kaldı.

Sinop Liman Başkanı Kazım Alpay, kentin gemiler açısından doğal bir liman niteliği taşıdığını söyledi.

Karadeniz'de batı ve doğu yönünde olumuz hava koşullarının etkili olduğuna işaret eden Alpay, şunları belirtti:

"Buraya sığınan gemilerin birçoğunun yol güzergahlarında şu an kötü hava hakim. O nedenle yolculuklarına ara vererek kentimizin doğal limanına sığınmış durumdalar. Sinop her zaman Karadeniz'den transit geçen gemiler için doğal liman görevi yapmıştır. Hava normale dönene kadar demirlemeye devam edecekler."

Alpay, hava koşullarının birkaç gün içinde normale dönmesini beklediklerini kaydetti.

Bu arada kötü hava koşullarından balıkçılar da etkilendi. Çok sayıda balıkçı teknesi oluşan dalgalar sebebiyle denize açılamadı.

Amasra'da Dev Dalgalar Oluştu

Bartın'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle denizde 5 metreyi bulan dalgalar oluştu. Denizde palamut avına çıkan balıkçı tekneleri limana sığındı.

Amasra'da saatteki hızı 30 kilometreyi bulan rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Amasra Büyük Limanda mendireğe çarpan dalgaların boyu 4-5 metreyi buldu. Sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle açıkta palamut avına çıkan çok sayıda balıkçı teknesi de limana sığındı. 2 kuru yük gemisi limana sığınırken, liman içindeki yer olmadığı için bir yük gemisi de açığa demir attı. Amasra Belediyesi de hoporlörden ilan vererek, vatandaşların şiddetli rüzgara karşı uyardı.

Tekneler batma tehlikesi geçirdi

Batı Karadeniz’de saatteki hızı 60 kilometreyi bulan ”Kestane Karası fırtınası” nedeniyle Akçakoca limanı içinde bulunan tekneler batma tehlikesi geçirdi. Balıkçılar da bu durum karşısında teknelerinin alabora olamaması için tedbir aldı.

Oluşan fırtına nedeniyle 5 metreyi aşan dev dalgalar, liman kayalıklarını da aşarak liman içinde bulunan teknelere zarar verdi. Öte yandan etkili olan firtınanın 2 gün daha sürecek olması nedeniyle yetkililer vatandaşları ve balıkçıları uyardı.

Balıkçılar denize açılamadı

Zonguldak'ta, halk arasında "kestane karası" olarak bilinen fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Alaplı ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına, kıyılarda dev dalgalar oluşturdu.

Çok sayıda balıkçı, fırtına nedeniyle Alaplı Limanı'na sığındı.

Vira Haber