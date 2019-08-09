Karadeniz'de kirlilik "eyvah" dedirtecek seviyede

Doğa ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Eruz, Karadeniz'deki deniz çöpleri miktarının, Akdeniz'dekinin neredeyse iki katı olduğunu belirten raporu açıkladı. DOĞA ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Eruz, Ukrayna Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen “Karadeniz'de Çevresel İzlemeyi İyileştirme: Seçilmiş Önlemler” projesinden çıkan sonuçları paylaştı. Karadeniz'deki deniz çöpleri miktarının, Akdeniz'dekinin neredeyse iki katı olduğu belirtilen raporda, Karadeniz'de bulunan deniz çöpünün yüzde 83'ünü plastiğin oluşturduğu kaydedildi.

KARADENİZ ALARM VERİYOR

Doç. Dr. Eruz, “Karadeniz'de Çevresel İzlemeyi İyileştirme: Seçilmiş Önlemler” projesi (EMBLAS-Plus) ve Ukrayna Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısında sunulan Ortak Karadeniz izleme sonuçlarını paylaştı. İzleme 2017 - 2019 yıllarında Gürcistan, Ukrayna ve Rusya kıyı sularında ve açık denizde gerçekleştirilirken, proje EMBLAS - Faz 2 projesi ile Ukrayna Deniz Ekolojisi Araştırma Merkezi, Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi Deniz Biyoloji Enstitüsü ve Mechnikov Ulusal Üniversitesi ve diğerleri ile birlikte yürütüldü.

124 KİMYASAL MADDE TESPİT EDİLDİ

Çıkan sonuçta şu ifadelere yer verildi: “Karadeniz'de bulunan deniz çöpünün yüzde 83'ü plastik, yani şişeler, ambalajlar ve poşetler. Büyük nehirlerden denize saatte 6 ila 50 adet çöp girmektedir. Karadeniz'deki deniz çöplerinin miktarı, Akdeniz'dekinin neredeyse iki katıdır. Kalıcı organik kirleticiler, metaller, böcek ilaçları, biyositler, ilaçlar, alev geciktiriciler, endüstriyel kirleticiler ve kişisel bakım ürünleri dahil olmak üzere deniz ekosistemi ve insan sağlığı için tehlikeli 124 kimyasal madde tespit edilmiştir.”

Vira Haber