Karadeniz'de Kuru Yük Gemisi Battı

Bartın'a bağlı İnkumu beldesi açıklarında bir geminin battığı ihbar edildi.

Çevredeki gemilere yardımcı olunması için talimat verildi.

Bartın Valisi Sinan Güner de konuyla ilgili ihbarı doğruladı. Araştırmaların sürdüğü belirtildi.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Bartın Valisi Sinan Güner "İnkumu açıklarında Rus bandıralı bir kuru yük gemisi battı. Üç filikada mahsur kalan tahminen 15 mürettebatın kurtarma faaliyetine başlayacağız.

Şu anda bir ölü veya filikaların battığına dair bir haber yok. Hava şartları kötü, kurtarma ekipleri de çıkmakta zorlanıyor." dedi.

Vira Haber