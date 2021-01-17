Karadeniz'de Kuru Yük Gemisi Battı
Bartın açıklarında bir gemiyle ile irtibatın kesildiği ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Bartın Valisi batan geminin Rus bandıralı olduğunu söyledi. Vali Güner, "Hava şartları kötü, kurtarma ekipleri de çıkmakta zorlanıyor" açıklamasında bulundu.
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Bartın'a bağlı İnkumu beldesi açıklarında bir geminin battığı ihbar edildi.
Çevredeki gemilere yardımcı olunması için talimat verildi.
Bartın Valisi Sinan Güner de konuyla ilgili ihbarı doğruladı. Araştırmaların sürdüğü belirtildi.
VALİ'DEN AÇIKLAMA
Bartın Valisi Sinan Güner "İnkumu açıklarında Rus bandıralı bir kuru yük gemisi battı. Üç filikada mahsur kalan tahminen 15 mürettebatın kurtarma faaliyetine başlayacağız.
Şu anda bir ölü veya filikaların battığına dair bir haber yok. Hava şartları kötü, kurtarma ekipleri de çıkmakta zorlanıyor." dedi.
Vira Haber
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Etiketler : karadeniz, bartın, deniz kazaları
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