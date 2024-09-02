Karadeniz’de Palamut Bereketi

Türkiye’de 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi. ‘Vira Bismillah’ diyerek denize açılan balıkçılar yeni sezonun ilk balıklarını avladı. İlk avda palamut, balıkçıların yüzünü güldürdü. Avlanılan ilk balıklar, sabahın erken saatlerinde satıldı. Fatsa ilçesindeki balıkçılar da palamutun bol miktarda tutulması ile tezgahlarının şenlendiğini söylediler.

Fatsa'da balıkçı Uğur Aygün, palamudun bol olduğunu ve tanesini 100 TL’den sattıklarını ifade ederek, sezondan umutlu olduklarını söyledi.

Sezonun ilk palamudunu satın alan Murat Serin isimli vatandaş ise, “Uzun süren bir aradan sonra sofralarımız taze balık ile şenlenecek. Fiyatları ise şu an için normal. İleriki günlerde fiyatlar daha da düşerse herkes balık yer” dedi.

Vira Haber