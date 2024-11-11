Karadeniz'den Umutlu Haber Geldi: Balıkçılar Bayram Edecek

Marmara Denizi'nde yaklaşık bir haftadır etkisini sürdüren sert poyraz nedeniyle denize açılamayan Tekirdağlı balıkçılar, bu sabah poyrazın etkisini yitirmesiyle yeniden umutlandı. Karadeniz'den gelen olumlu haberler, balıkçıların sezonun bereketli geçeceğine dair beklentisini artırdı.



Bakım ve tamirle geçirdiler

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, yaşanan süreci ve son gelişmeleri değerlendirdi. Pehlivanoğlu, "Bir haftadır devam eden sert poyraz yüzünden Süleymanpaşa'da faaliyet gösteren balıkçı arkadaşlarımız ağlarını tamir ederek, teknelerini bakıma alarak vakit geçirdi. Bugün itibarıyla hava şartları düzeldi ve biz de denize açılma hazırlıklarına başladık" dedi.



Karadeniz'den umutlu haber

Karadeniz'den Marmara’ya palamut akını olduğu bilgisinin kendilerini sevindirdiğini belirten Pehlivanoğlu, "Karadeniz’den aldığımız haberlere göre boğazdan Marmara’ya bol miktarda palamut giriş yapıyor. Bu haberle birlikte bu akşam itibarıyla teknelerimizi hazırlayarak denize açılacağız. Allah nasip ederse bu sezon Tekirdağlı balıkçıların yüzü gülecek. Tüm balıkçı arkadaşlarımızın işleri rast gelsin, Allah’ın izniyle Tekirdağ halkını bol miktarda palamutla buluşturacağız" ifadelerini kullandı.



Düşüş bekleniyor

Yaklaşan palamut bereketiyle birlikte balık fiyatlarında da düşüş yaşanması bekleniyor. Vatandaşlar, özellikle bu yıl palamutun daha bol ve daha uygun fiyata satılmasını umut ediyor. Bu sezonun bol bereketli geçmesi için tüm balıkçıların heyecanla hazırlık yaptığını belirten Pehlivanoğlu, "Balıkçıların bereketli bir sezon geçirmesi için gereken tüm hazırlıklar tamamlandı. Tekirdağ olarak umut dolu bir sezon bizi bekliyor" şeklinde konuştu.

Heyecanlı bekleyiş

Tekirdağlı vatandaşlar, balıkçıların bol palamutla dönmesini heyecanla beklerken, balıkçılar da hem kendi kazançları hem de halkın bol ve ekonomik balık tüketimi için dua ediyor. Poyrazın sona ermesiyle Tekirdağ limanında yaşanan hareketlilik, palamut sezonunun şimdiden başarılı geçeceğine işaret ediyor.

Vira Haber