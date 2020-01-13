Karadeniz’e bereket geldi

Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde denize açılan balıkçılar, hamsi bereketi yaşadı.

İstanbul, Balıkesir, Samsun ve Trabzon'dan denize açılan balıkçılar, rotasını İğneada'ya çevirdi. Buradaki balık çokluğu nedeniyle yoğun mesai yaşayan balıkçılar kasalar dolusu balık topladı. Balıkçılar iki gündür avlandıkları İğneada’da bu kadar bolluk beklemediklerini belirtiler.

Bu bolluk hamsi fiyatını düşürebilir

Balıkçılardan Erbil Mandıracı, yaptığı açıklamada, yaklaşık 30 yıldır denizlerde avlandığını ancak ilk kez böyle bir bollukla karşılaştığını söyledi. Balıkçıların yüzlerinin hamsi ile güldüğünü belirten Mandıracı, iki gündür İğneada açıklarında avlandıklarını anlattı.

Hamsinin en bol olduğu dönemle karşı karşıya olduklarını vurgulayan balıkçı, "1 Eylül'den bu yana denizdeyiz. Marmara'dan başladık Karadeniz'den çıktık. İğneada'da görmediğimiz kadar balık denk geldi. 2 günde yaklaşık 200 ton balık aldık. Fiyatlar inşallah ucuzlar, halk ucuza yer." dedi.

Balıkçılardan Kemal Deniz ise iki gündür İğneada'da avlandıklarını belirterek, çok güzel bir av dönemi yaşadıklarını bildirdi.

Şu ana kadar 1650 kasa balık avladıklarını dile getiren Deniz, "Bu sene deniz doldu taştı, çok güzel, verimli. Balık kesilene kadar avlanmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Balıklar için 100 kamyon tır bekliyor

Deniz’de hareketlilik yaşanırken, İstanbul'dan bölgeye gelen yaklaşık 100 kamyon tır, balıkları almak için bekledi.

Vira Haber