Karantinadaki gemide 20 kişi virüslü çıktı, Tayvan Çinlilerin girişini yasakladı

Kyodo'da yer alan habere göre, Yokohama Limanı’nda salı günü karantinaya alınan 3 bin 700 kişinin bulunduğu yolcu gemisinde koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 20'ye çıktı.

Yetkililer, yaşları 50 ila 70 olan yeni teşhis konulan dört Japon, iki Amerikalı, iki Kanadalı, birer Yeni Zelandalı ve Tayvanlının hastaneye kaldırılacağını kaydetti.

Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, dün düzenlediği basın toplantısında, daha önce teşhis konulan 10 kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu.

Tayvan, Çin vatandaşlarının adaya girişini durdurdu

Tayvan Merkezi Haber Ajansına (CNA) göre, Salgın Komuta ve Kontrol Merkezinden (CECC) yapılan açıklamada, Tayvan'ın yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin vatandaşlarının adaya girişini tamamıyla durdurduğu kaydedildi.

CECC, Hong Kong ve Makao özel idari bölgelerinden gelenlerin de Tayvan'a girişlerinin yasaklandığını belirtti.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine, Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 564'e, virüs bulaşan kişi sayısı 28 bin 18'e yükselmişti.

Vira Haber