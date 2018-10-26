Karaya oturan gemiyi kurtarma çalışması başladı
Fırtınada sürüklenerek Karasu sahilinde karaya oturan Rota Akgün isimli gemiyi kurtarma çalışmaları başlatıldı.
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle denizde sürüklenen Tarama gemisini kurtarma çalışmaları başladı. Sakarya Karasu limanına Bağlı Tarama gemisi motor arızası nedeniyle, Karasu sahili Sahil park önünde sürüklenerek karaya oturmuştu.
Gemi, bağlanan halatlar yardımıyla kıyıya çekildi. Rüzgarın ve dalgaların etkisiyle savrulan gemi gece iyice sahile paralel olarak kuma oturdu. Sabah saatlerinden itibaren Rota Akgün isimli gemiyi kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Vira Haber
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Etiketler : Rota aygün, gemi, karasu limanı, tarama gemisi, sakarya
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