Kargo Şirketlerinden Öldürülen Mehmet Ali İbin İçin Ortak İlan

Kargo kuryesi Mehmet Ali İbin, kargoyu geç teslim ettiği iddiasıyla Tayfun Ş. tarafından darp edilmiş ve hastanede sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetmişti.

Türkiye Kargo Kurye Lojistikçileri İşletmecileri Derneği çatısı altındaki 10 kargo şirketi ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gazeteye İbin için ilan verdi.

40 yaşındaki İbin’in beyin kanaması geçirerek hastanede hayatını kaybetmesi üzerine AGT, Aras, DHL, FedEx, İnterGlobal, Kuryenet, MNG, Süratkargo, UPS ve Yurtiçi kargo şirketleri bir araya gelerek gazeteye ilan verdiler.

Gazetede yayımlanan ilanda yer alan mesaj şöyle:

"Görevi başında uğradığı saldırıdan ötürü hayatını kaybeden kargo emekçisi Mehmet Ali İbin’in derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Pandemi sürecinde toplumsal ihtiyaçları karşılamak adına her gün milyonlarca adrese ulaşarak önemli bir rol üstlenmiş olan kargo çalışanlarımızın özverili çalışmalarına karşın uğradığı şiddeti kınıyor, kargo emekçilerinin toplum nezdinde hak ettiği değerini bulmasını temenni ediyoruz.

Unutulmamalıdır ki dünyanın içinde bulunduğu bu zor günlerde kargo çalışanları hayatın akışını sağlayacak önemli bir durum üstlenmiş durumdadır. Kargo sektörü temsilcileri olarak her türlü şiddetin karşısında olduğumuzu ve her zaman çalışma arkadaşlarımızın haklarının savunucusu olacağımızı belirtiriz. Değerli meslektaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz"

Vira Haber