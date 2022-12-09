Karpowership, Ukrayna'ya Moldova ve Romanya Üzerinden Elektrik Tedariki Planlıyor

Karpowership Ticaret Grup Başkanı Zeynep Harezi, yüzer enerji santralleriyle Ukrayna'ya 400 megavatı bulan kapasite tedariki için görüştüklerini belirterek, "Şu anda Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer yardım kuruluşlarıyla da doğru çözümü bulmak için görüşüyoruz. Romanya veya Moldova'ya gemileri konuşlandırıp Ukrayna'ya giden iletim hatlarıyla elektrik tedarik edebiliriz." dedi.

Zeynep Harezi, savaş nedeniyle ortaya çıkan altyapı problemleri sonrasında ilk olarak Ukrayna elektrik iletim sistem operatörü Ukrenergo'dan enerji gemisi tedariki için talep geldiğini söyledi.

Odessa valiliğiyle görüştüklerini aktaran Harezi, "Ukrayna'ya giden herhangi bir varlık şu anda sigortalanamıyor. İlk olarak Odessa olarak başlamıştı süreç ama Ukrayna'ya giden hiçbir varlık sigortalanamadığından ve kendileri de bu gemilerin güvenliğinden emin olamadıkları için süreç değişti. Şu anda BM ve diğer yardım kuruluşlarıyla da doğru çözümü bulmak için görüşüyoruz. Romanya, Moldova ve Ukrayna arasında elektrik iletim hatları mevcut. Romanya ve Moldova'ya gemileri konuşlandırıp Ukrayna'ya giden iletim hatlarıyla elektrik tedarik edebiliriz." diye konuştu.

Harezi, böylece sigortalama probleminin de ortadan kalktığını ifade ederek, "Yaklaşık 300-400 megavatlık kapasite için görüşme yürütüyoruz. Bu kapasite bir milyon haneye elektrik sağlayabilir. Üç veya dört gemi gönderebiliriz bu kapasitenin tedariki için. Gemileri farklı limanlara da yerleştirebiliriz. Enerji gemileri teknik, ticari ve güvenlikle ilgili detaylar tamamlandıktan sonra bir ay içinde elektrik tedarikine başlayabilir." bilgisini paylaştı.

"Moldova ve Romanya'nın elektrik üretim maliyetlerinin altında teklif verdik"

Ukrayna'nın iletim probleminin yanı sıra asıl sorunun elektrik dağıtımında olduğunu ve bu nedenle birçok bölgenin elektriksiz kaldığını dile getiren Harezi, "Ülkede belli başlı bölgeleri ayakta tutabilmek için Moldova ve Romanya'dan gelecek olan her kilovatsaate ihtiyaç var." dedi.

Avrupa'daki enerji krizi nedeniyle elektrik fiyatlarının yüksek seyrettiğini ve tedarik zincirinde de sorunların devam ettiğini anımsatan Harezi, şöyle devam etti:

"Bunların yanı sıra yeni elektrik kapasitesi de eklenmemişken, kimse komşusuna elektrik göndermek istemiyor. Romanya ve Moldova zaten bizden gemi isteyen ülkelerdi. Şimdi biz onlara 'bu gemileri sizin ülkenize koyalım ama elektriğini Ukrayna'ya gönderin' diyoruz. Süreç hala devam ediyor, BM'yi de bilgilendiriyoruz ki onlar da sürece dahil olsun ve ülkeler arasındaki koordinasyona da destek olsunlar diye. Moldova veya Romanya üzerinden Ukrayna'ya elektrik tedariki teknik olarak mümkün, ticari anlamda çok mantıklı. Biz şu anda Moldova ve Romanya'nın elektrik üretim maliyetleri ve Avrupa elektrik havuzundan aldıkları maliyetin altında elektrik teklif ediyoruz. O yüzden, bunun önündeki tek engel politik ve bürokratik olabilir."

İtalya, Fransa, İngiltere ve Almanya ile müzakereler gelecek kışa yönelik

Harezi, Avrupa'daki enerji krizi nedeniyle daha önce neredeyse her ülkeden sıvı yakıt veya doğal gazla çalışan yüzer enerji gemilerine talep geldiğini ve gemilerin sahalarla uyumlarına baktıktan sonra İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa ile enerji gemisi tedariki için görüşmeleri ilerlettiklerini anlattı.

Dört ülkenin talebinin 2 bin megavat seviyesinde olduğunu aktaran Harezi, "Son dönemdeki elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki düşüş sonrasında Avrupa ülkeleriyle enerji gemisi tedariki için görüşmeler 2023-2024 kışına yönelik şekilde devam ediyor." diye konuştu.

Harezi, tedarik zincirindeki kısıtlar nedeniyle şu anda Avrupa'da yeni bir altyapı projesine başlansa bile tamamlanmasının en az 30 ay sürdüğünü ve bu süreçte enerji gemilerinin köprü görevi görebileceği için yoğun taleple karşılaştıklarını anlattı.

Avrupa'daki çevre hassasiyetlerini de karşılayabildiklerini ve uygun maliyetli elektrik tedariki sunduklarını dile getiren Harezi, "Haziran veya temmuz aylarında Avrupa ülkeleriyle olan görüşmelerin sonuçlanacağını düşünüyoruz." dedi.

Latin Amerika'ya yüzer enerji gemisi açılımı

Harezi, Afrika ve Asya ülkelerinin yanı sıra yüzer enerji gemilerine Latin Amerika ülkelerinde de talep olduğunu aktardı.

Brezilya'da acil elektrik talebini karşılamak için 6 ayda devreye girecek kapasite için açılan ihalede 560 megavat kapasite hakkı kazandıklarını belirten Harezi, şu anda dört yüzer enerji gemisi ve bir adet yüzer LNG ünitesinin ülkede devreye girdiğini ifade etti.

Harezi, Küba'da toplam 600 megavatlık yüzer enerji santrallerinin yanı sıra iki kara santralini de rehabilite ederek işletecekleri bilgisini paylaştı.

Dominik Cumhuriyeti'nde ise 200 megavat kapasite için ihale kazandıklarını ve bu kapasiteyi birkaç ay içinde iki katına çıkarmayı planladıklarını söyleyen Harezi, Güney Afrika'ya her biri 400 megavat olmak üzere toplamda 1200 megavatlık enerji gemisi tedariki için aldıkları ihale sonucunda, bu kapasitenin de 2024 başında devreye girmesini planladıklarını dile getirdi.

5 yılda toplam kapasitede yüzde 65 artış hedefleniyor

Harezi, Guatemala, Guyana, El-Salvador, Gabon, Malezya, Singapur dahil birçok ülke ve Kaliforniya ile yüzer enerji gemisi tedariki için görüşmelerinin olduğunu ifade etti.

Hali hazırda farklı kapasitelerde 36 yüzer enerji gemisinden oluşan bir filoyu yönettiklerini kaydeden Harezi, bu gemilerin kapasitesinin 6 bin megavat olduğunu ve gelecek 5 yıl içinde 10 bin megavat kapasiteye ulaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.