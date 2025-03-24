Karsak Deresi'ndeki Oksijen Seviyesi, Yaşamı Desteklemeyecek Düzeye Düştü

Marmara Denizi'ne akan ve çevresinde bulunan fabrikaların atıklarıyla kirlenen Karsak Deresi'nin kirliliğine dikkat çekmek amacıyla Bursa Kent Konseyi, Gemlik Kent Konseyi, Mudanya Kent Konseyi, Karacabey Kent Konseyi, Nilüfer Kent Konseyi ve DOĞADER tarafından basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Saadet Partisi Gemlik İlçe Başkanı Cihangir Dinç, Hamidiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Çiçek ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

20 yıl önce yüzülen derenin artık kokudan yanına yaklaşılmadığını söyleyen Gemlik Kent Konseyi Başkan Sedat Akkuş, "Dün köpük köpük beyaz akan, bugün onu kirletenlerin vicdanı gibi simsiyah akan Karsak Deresi'ni temizlemek artık bizler için çevresel bir olaydan çok insanı, vicdani bir mesele haline geldi. Karsak Deresi'nde oksijen seviyesi bir canlının yaşamasının mümkün olmadığı 0,5 miligram seviyesinin altına düştü. 20 yıl önce çocukluğumuzda yüzdüğümüz, balık tutup yediğimiz Karsak Deresi'nde artık kokudan yaklaşmaz olduk. Bu mesele yalnızca belediyelerin meselesi değil, Orhangazi ve Gemlik'te bir arıtma tesisi bile bulunmayan zeytin işletmelerinin meselesidir. Bir vicdan meselesi, bir ahlak meselesidir" dedi.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ise "Yaşanan durumu sadece sanayi kuruluşlarının suçuymuş gibi düşünmemek lazım. Burada tarımda kullanılan kimyasal ilaçlarda kirlilikte etken. Çocukluğumuz geçtiği deremize sahip çıkmak zorundayız" şeklinde konuştu.

Vira Haber