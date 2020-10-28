Karşıyaka'da Sahil 'Deniz Marulu' Yosunlarla Doldu

Dün Bostanlı sahiline spor yapmaya gelenler, denizde yeşil renkli yosunlar göründe durumu belediye ekiplerine bildirdi. Denizdeki maddenin, halk arasında 'deniz marulu' olarak bilinen 'ulva lactuca' olduğu ortaya çıktı. Ekipler, fileli kepçelerle yosunları kenardan temizlemeye başladı. Konuyla ilgili konuşan Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Baha Büyükışık, deniz marullarının zehirli ya da insan sağlığına zararlı olmadığını, ancak kentte kötü kokuya yol açabileceğini ve bu nedenle kaldırılması gerektiğini anlattı.

"KALDIRILMASI ŞART"

Ayberk Kakıç isimli vatandaş, rüzgârın etkisiyle bu yosunların gelebilme ihtimalinin olduğunu söyleyerek, "Akşam üzeri şehri koku bastığı doğru, özellikle de Karşıyaka'yı. Bunların kaldırılması gerekir" dedi.

Bir diğer vatandaş Mehmet Balım ise, "Bunlar neden oluşmuş, teknik yönünü bilmiyorum ama çok kötü koku yapıyor. Bu şekilde palyatif tedbirlerle bu işin çözüleceğini zannetmiyorum. Ciddi bir koku oluyor, özellikle güneşli günlerde çok daha fazla koku yapıyor. Bu iş burada zaman zaman oluyor, ancak bu yıl gördüğüm kadarıyla bu yıl biraz daha fazla. Zannediyorum, buradaki denizin sığ olmasıyla alakalı olabilir. Ancak kesinlikle tedbir gerekiyor" şeklinde konuştu.

"YAPILAN ÇÖZÜM DEĞİL"

Cem Akbaba ise, "Bu buraya sürekli gelen, nereden geldiği belli olmayan bir pislik. Ekiplerin toplamalarını izliyorum, bana oyuncak gibi geliyor. Bu yaptıkları çözüm değil. Senede 1-2 defa oluyor bu ve her şekilde koku yapıyor. Ben sabah erken geliyorum, rahatsız olmuyorum ama koku yaptığı bir gerçek" diye konuştu.

Vira Haber