Kartal’da Denize Gözlem İstasyonu Kuruldu

İstasyon, deprem öncesi ve sonrası afetleri tespit ederek verileri Kandilli Rasathanesi'ne iletecek.

Kartal Belediyesi tarafından lojistik imkanları sağlanan ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan gözlem istasyonu, Kartal Dragos Su Sporları iskelesine kuruldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü tarafından kurulumu yapılan istasyon Kartal’da sismik hareketleri ve deniz suyu seviyesinin sürekli olarak izlenmesini sağlayacak. İstasyon tarafından toplanan veriler eş zamanlı olarak Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü’ne iletilecek. İstasyon sayesinde deprem öncesi ve sonrasında oluşabilecek afetler tespit edilecek.



“Deprem öncesi ve sonrası oluşabilecek afetlere ilişkin bir uyarı sistemi”

Gözlem istasyonunun kurulma aşamasında bulunan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Kandilli Rasathanesi ile ortak yürüyen bir proje. Kartal’ın 14 noktasına deprem hareketlerini ölçebilmek için sismik noktalarımızı da kurmuştuk. Gemlik depreminin yansımalarını ve Kartal’da ki zeminlere etkisini bir analiz halinde görmeye başladık. Burada kuracağımız istasyon ile Allah korusun deprem ve deprem sonrası oluşabilecek tsunami gibi bir afette denizin gelgit yaşaması, çekilmesi veya tsunamiye dönüşmesiyle alakalı bir uyarı sistemi” dedi.

Vira Haber