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Kartal'da Gemi Yangını!

Kartal'da Gemi Yangını!

Kartal açıklarında karaya oturan bir gemide yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Kartal Kumcular İskelesi'nde rıhtıma bağlı yan yatmış hurdaya çıkan "Boras" isimli gemide, parçalara ayrılırken yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve denizden müdahale için Kıyı Emniyetine bağlı kurtarma gemileri sevk edildi.

Yoğun duman oluşan ve alevlerin görüldüğü yangına itfaiye ekiplerinin karadan müdahalesi sürüyor.

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