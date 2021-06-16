Kartal'da Panama Bayraklı Kargo Gemisi Sürüklendi

İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyetine bağlı KURTARMA-2 römorkörümüz ve KEGM-3 hızlı tahlisiye botu yönlendirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ''Kartal demir bölgesinde Panama bayraklı APRIL isimli kargo gemisinin demir tarayıp sürüklenmesi üzerine KURTARMA-2 Römorkörümüz ve KEGM-3 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle olay bölgesine gönderildi'' denildi.

Vira Haber