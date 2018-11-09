Kasım ayı DTO Meclis Toplantısı gerçekleşti

Toplantıyı açan Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır ilk olarak toplantıya davet edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın programı nedeniyle toplantıya katılmayacağını ve bu konuda özür dilediğini iletti.

TANKERDE OLUMLU TABLO

Navlun piyasalarına ilişkin gelişmeleri değerlendirmek için söz alan 37. Meslek Komite Başkanı Semih Dinçel; eylül ayına kadar 10 bin dolar civarında giden tanker piyasasının son dönemde yüzde yüz arttığını bildirdi. Semih Dinçel, bu durumun İran ambargosu “öncesi” bir fiyatlandırma olabileceğini söyledi.

“BANKALAR ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI”

Ekonomi piyasalarındaki son durumu değerlendirmek için söz alan Prof. Dr. Oral Erdoğan mevcut ekonomik koşul ve bu koşulların denizcilik piyasalarını nasıl etkileyeceği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, duruma hafif bir resasyon diyebileceğimizi belirtirken, “Bazı durumlarda resasyon iyidir. Tabii ki kontrollü olan resasyon zararsızdır. Ama kontrolsüz resasyonun ciddi zararları vardır” sözlerini kullandı. Erdoğan, “Bankacılık sisteminde radikal değişiklikler yapılmasının zamanı gelmiştir” derken, “Yoksa treni kaçırırız” dedi.

Bankacılık sistemiyle ilgili düzenleme ihtiyacı olduğunu ilgili bakanlar tarfından bilindiğini ve takip edildiğini de söyleyen Erdoğan, “Bankların krediyi vermemek, krediyi zora sokmak, teminat isteklerini karşılamak” gibi yöntemlerle firmaları yıprattığını söyledi. Bu konuda herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini değerlendiren Erdoğan, 2007-2008 yıllarında bankaların özel sektör için taşıyıcı güç olduğunu söyledi. Banka hakim kredi sisteminden bankaların hakim olmadığı sisteme geçilmesi gerektiğine değinen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bankacılık hakim sistem yapılacaksa doğru örneğe bakılıp Almanya gibi yapılması gerekir. Biraz ondan biraz bundan koyarsan Ortadağu’daki oryantel sistem olur.”

Nispeten kısa süren meclis toplantısının kalan kısmını Salih Zeki Çakır’ın T.O.B.B’dan yapılan davet sebebiyle ayrılımasıyla, Başkan Vekili Emin Eminoğlu yönetti.

“YUNANİSTAN MARİNAYI ÇOK İYİ YÖNETİYOR”

Marinalarda yaşanan sıkıntılarla ilgili söz alan Ataköy Marina Genel Müdürü Süheyl Demirtaş Atina Dünya Marinalar Birliği Yıllık Toplantıs’ındaki gözlemlerini iletti. Yunanistan’ın toplantıya iki bakan ve Ana Muhalefet Partisi’nin Başkan yardımcıları düzeyinde katıldığını söyleyip, 2013 yılında İstanbul’da yapılan toplantıya katılımın ise Müsteşar Yardımcısı düzeyinde olduğunu ifade etti. “Yunanistan bir turizm ülkesi, bir ada ülkesi olarak gerçekten bu toplantıyı çok iyi kullandı. Tam bir Yunan propandası şeklinde geçti” diyerek toplantıdaki havayı anlatan Sühey Demirtaş sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim yarımız kadar kıyı uzunluğuna sahip Fransa’nın 370 marinasına karşı bizim 70 marinamız var. Bu sene 180 bin bağlama kapasiteli Fransa’da marina bulamaz haline gelmiş tekneler.”

“GENEL MÜDÜRLERE TEŞEKKÜR”

Denizcilik sektörüyle ilgilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın üç genel müdürüne teşekkür eden Kıran, “Takdir edersiniz ki bürokraside hiçbir şey tek seferde olmuyor. Önemli olan bu süreçlerde bize nasıl destek oluyorlar. Şu an için tatmin edici seviyede bize destek oluyorlar” dedi. Kıran özellikle tekne tipleriyle ilgili yaşanan sorunların genel müdürlerin gerekli destekleri sağlaması halinde çözülmesini beklediklerini söyledi.

Kılavuzla demir atma konusunun gündemlerinin birinci maddesinde olduğunu söyleyen Tamer Kıran, düzenlemenin sektör için sorun yaratacak bir potansiyeli olduğunu ve bu şekilde olmaması gerektiğinin defalarca bakanlığa aktarıldığını ve çok uzun süre olmadan çözülmesini beklediklerini söyledi.

“DTO BAŞKANIN OLDUĞU YERDE KONUŞUR”

Bodrum Cup’tan DTO’nun desteğini çekmesiyle ilgili de konuşan Tamer Kıran, 30 yıldır ufak kesintiler dışında desteklerinin sürdüğünü söylerken, bu sene İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın olayın dışına itilip, “parayı ver gerisine karışma” konumuna getirildiğini ve bu yüzden bu sene yapılan yakıt yardımının yapılmadığını söyledi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın Başkanı’nın olduğu yerde 8 kişi konuşuyorsa nezaketen DTO Başkanı’nın da konuşması gerekir diyen Kıran, “Ben bu talebi kendilerine ilettim. Hayır yapamayız diye cevap alınca ben de böyle bir karar aldım. Bu kararı tek başına aldım. Akşam saati olduğu için Yönetim Kurulu’nun haberi yoktu. Sizlerin bunu bilmesini istedim. DTO Başkanı olduğu yerde 5 dakika bile olsa konuşur. Bu böyledir” sözlerinin ardından salondan alkış sesleri yükseldi.

Enflasyonla mücadele programına oda olarak verdikleri destekten sonra denizcilik sektörünün de bu konuda verdiği desteğe teşekkür eden Tamer Kıran, “Hedef 2023 Büyük Türkiye Zirvesi”de deniziclik sektörü adına yaptığı konuşmalardan bahsetti. Son olarak T.O.B.B adına bankalarla yapılan toplantıda bankaları dinlediklerini söyleyen Kıran eleştirilere rağmen bankaların da kendi doğruları olduğunu söyledi.