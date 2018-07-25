Kaş’ta Sokar Balığı Festivali

Antalya’nın Kaş ilçesinde Sokar Balığı Festivali düzenlenecek. Eski Kaş Yat Limanı'nda düzenlenecek olan festivalde konuşmaların ardından Kaş Sualtı Derneği Üyesi Murat Draman'ın, Akdeniz'deki istilacı tür balıkları konu alan sualtı fotoğraflarından oluşan sergisi açılacak. Ardından eski Kaş Yat Limanı'nda kurulan tezgahlarda pişirilen sokar balıkları katılımcılara ikram edilecek. Kaş'ta tatil yapan yerli ve yabancı turistlere sokar balığının tanıtımı yapılacak.

Kaymakam Bilgehan Bayar, "Festivalde en büyük amaç, Akdeniz ve Ege'de çok yaygın olan sokar balığını tanıtmak. Sokar balığı, beyaz ve siyah sokar olarak biliniyor. Sokar adı, balığın avcılardan korunmak için zehirli dikenlerden oluşan sırt yüzgeçlerinden geliyor. Son derece lezzetli bir balık. Ama çok tanınmıyor veya bu yüzgeçlerinden dolayı korkuluyor. Biz bu balığı tanıtıp, bu korkuyu yenmek için bu festivali düzenliyoruz. Sokar balığı aynı zamanda denizdeki istilacı bir tür. Doğal alanların dışına yerleşerek, denizdeki canlı yaşamına da zarar veren bir tür. Sokar balığının tanınması daha çok tüketilmesi orfoz gibi nesli tehlikede olan türler üzerindeki baskıyı azaltabilir. Yerel balıkçılara da katkı sağlayabilir. Sloganımız 'Denizde sokar çok, sokar yiyin, orfozları özgür bırakın' olacak. Bu festivale Kaş'ta tatil yapan herkesi davet ediyoruz" diye konuştu.

Vira Haber