Kastamonu'da Kıyıya Vuran Dalgalar Kara Yolunda Göçük Oluşturdu

Cide-Bartın kara yolunun Gebeş Mahallesi mevkisinde fırtına etkili oldu.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle kıyıya vuran dev dalgalar nedeniyle kara yolunda göçük oluştu.

Yolda önlem alan ekipler trafik akışını kontrollü olarak sağlıyor.

Vali Meftun Dallı, konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cide-Bartın kara yolu Gebeş Mahallesi mevkisinde şiddetli dalga etkisiyle Bartın istikameti şeridinde çökme olduğundan, yolda temizlik ve trafik güvenliği açısından levha ve işaretleme çalışmaları yapılmakta ve trafik akışı tek şeritten sağlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Vira Haber