Katar'dan 488 Adet Yaşam Konteyneri Daha İskenderun'da
Denizcilik Genel Müdürlüğü, Katar'dan yola çıkan 488 adet yaşam konteynerinin daha Assan İskenderun Limanı'na ulaştığını bildirdi.
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Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:
"Katar'dan yola çıkan gemilerden biri daha 488 adet yaşam konteyneri yükü ile İskenderun Atakaş Limanı'na yanaşarak tahliyeye başladı. Depremzede vatandaşlarımıza barınabilecekleri bir yuva sunmak için çalışmaya devam ediyoruz."
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Etiketler : katar, deprem, konteyner, iskenderun limanı
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