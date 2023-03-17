Katar'dan 488 Adet Yaşam Konteyneri Daha İskenderun'da

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Katar'dan yola çıkan gemilerden biri daha 488 adet yaşam konteyneri yükü ile İskenderun Atakaş Limanı'na yanaşarak tahliyeye başladı. Depremzede vatandaşlarımıza barınabilecekleri bir yuva sunmak için çalışmaya devam ediyoruz."

