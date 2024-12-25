Kayıp Balıkçılar İçin Ekipler Seferber Oldu

124 personel tarafından aranan balıkçıları arama çalışması su üstünde devam edecek.

22 Aralık gecesi avlanmak için Costal Limanı'ndan tekneyle denize açılan Muhammer Sevgili (52) ve Halil Kayış'tan (45) bir süre haber alamayan yakınları 12 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Haber alınamayan balıkçılar için 124 kişilik ekip, 18 araç, 5 bot ve helikopter ile çalışma başlatıldı. Denizden, havadan ve karadan yapılan arama faaliyetlerinin ikinci gününde de sonuç alınamadı.

4 çocuk babası Muhammer Sevgili'nin eşi Lale Sevgili, “Bulunmasını istiyorum. İnşallah sapasağlam gelir. Beklemedeyiz. Pazar günü saat 15.00'te evden çıkmıştı. O günden sonra daha da görmedim. Dünden beri bekliyorum” dedi.



Vira Haber