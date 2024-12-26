Kayıp Balıkçılardan Bir İz Yok: Arama Çalışmaları 4. Gününde

Kayıp balıkçılarla ilgili bir emareye rastlanmazken, ailelerin ise umutlu bekleyişi sürüyor. Çarşamba ilçesinde 22 Aralık gecesi avlanmak için Costal Limanı'ndan tekneyle denize açılan Muhammer Sevgili (50) ve Halil Kayış (45) kayboldu. Kayıp balıkçılar için 114 kişinden oluşan deniz polisleri, Karadeniz Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Kayıp şahıslar denizden, karadan ve havadan aranıyor.

Kayıpların yakınları deniz kenarından biran olsun ayrılmıyor. Gelecek iyi bir haberi bekleyen vatandaşlar, arama çalışmalarını anbean takip ediyor. Kayıp balıkçılarla ilgili şu ana kadar bir ize rastlanmadı. 6 metrelik ahşap tekneyle denize açıldıktan sonra kaybolan balıkçıları arama çalışmaları 4'üncü günde de devam ediyor.

Yakınlarının umutlu bekleyişi

Halil Kayış'ın babası Ağabey Kayış, “Benim deniz kenarında teknem vardı. Onu çekmeye gittim. Dediler 'Halil gelmemiş'. Hala arıyoruz ama yok. O gece fırtına olmuş. '15 dakika fırtına vurmuş, sonra da geçmiş' diyorlar. 4 gün oldu hala bulunamadı” dedi.

Halil Kayış'ın dayısının oğlu Dursun Büyükkeskin, “Burada bekliyoruz. Ne kayık var ne bir kişi var. Bunlar balıkçı oldukları için pazar akşamı balığa çıktılar. Dalga olmuş ve ondan sonra daha yoklar. 4 gündür bulunamadılar. Uzun yıllardır balıkçılık yapıyorlardı” diye konuştu.

Muhammer Sevgili'nin damadı Onur Sevgili ise “Bir çare bekliyoruz. Bildiğimiz bir şey de yok. 4 günden beridir bulamıyoruz. Bir ümit bekliyoruz. Buralardan ayrılmıyoruz. Ayrılsak nereye gideceğiz” şeklinde konuştu.

Vira Haber