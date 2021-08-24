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  3. Kazdağları'nda çıkan orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı
Kazdağları'nda çıkan orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı

Kazdağları'nda çıkan orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları Milli Parkı'nda çıkan orman yangınına havadan müdahale sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

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Kazdağları'nın eteklerinde bulunan Kavurmacılar Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sürüyor.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce söndürme çalışmalarına gece boyunca karadan devam edildi. Arazinin sarp olması ve dar patikalar nedeniyle iş makineleri ile yol açılarak ekiplerin geçişi sağlandı.

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Sabahın ilk ışıklarıyla Edremit Koca Seyit Havalimanı'ndan havalanan helikopterler de çalışmaya katıldı. Helikopterler, Kızılkeçili Mahallesi mevkisinde Orman Bölge Müdürlüğüne ait havuzdan su alarak yangına müdahale ediyor.

Çalışmalara, AFAD, itfaiye, jandarma, emniyet, UMKE ve sağlık ekipleri de destek veriyor.

Vira Haber

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