Kedi tırmalama tahtası nedir, neden önemlidir?

Kedi sahipleri için kedi tırmalama tahtası önemi çok büyük olan bir kedi ekipmanları arasında yer almaktadır. Nitekim her ne kadar kediniz ortak alan olan evinizde rahatlıkla dolaşmaya ve gezmeye serbest bir şekilde alıştırılsa da zaman zaman istemediğiniz davranışlara yönelebilir. Bunlar arasında kedi sahiplerinin en çok çekindiği konu muhakkak, kedinizin tırmalama huyudur. Doğası gereği tırmalama huyu bulunan kediler, eğer uygun şartları sağlamadığınız durumlarda, halılarınıza, koltuklarınıza veya ahşap malzemeden yapılan mobilyalarınıza zarar verebilir. Bu sebeple kedi tırmalama tahtası önemi büyük olan kedi ekipmanları arasında gösterilmektedir.

Kedi tırmalama tahtasının kedilerin tırmalama huylarında kullanılması, hem kedinizin evinizde bulunan eşyaları deforme etmediği için sizi hem de kedinizin favori oyuncaklarından biri haline geleceği için onu oldukça memnun edecektir. Bu sebeple ilk defa kedi sahibi olan kişilerin yaptığı bir yanlış olarak kedi tırmalama tahtasının önemi göz ardı edilmemelidir. Her kedi sahibi böyle bir tahtaya sahip olarak hem kedilerine uygun bir yaşam ortamı sunmuş olur hem de halı, kilim, koltuk ve kapı gibi ahşap malzemeden üretilen mobilyaları da kedinin tırmalayarak deforme etmesinden korumuş olmaktadır.

Kedi Tırmalama Tahtası Nasıl Olmalıdır?

İlk defa kedi sahiplenen kişiler internet üzerinden sıklıkla “Kedi tırmalama tahtası nasıl olmalı” sorusunu dile getirerek araştırma yapmaya devam etmekteler. Bu noktada onlara faydalı bir cevap sunmak adına birkaç önemli faktöre dikkat çekilmesi gerekmektedir. Kedi tırmalama tahtası internet üzerinden sipariş verilerek kolaylıkla temin edilebileceği gibi elinizde gerekli malzemelerin olması durumunda kendi imkanlarınız dahilinde de yapabileceğiniz bir kedi ekipmanıdır. Dolayısıyla dilerseniz internet üzerinden hazır yapılmış kedi tırmalama tahtası seçseniz de ya da elinizdeki malzemeler ile kendi imkanlarınızla yapımını gerçekleştirseniz de kedi tırmalama tahtasının temelde sahip olması gereken özelliklerine dikkat etmeniz gerekmektedir.

Kedi tırmalama tahtası kedinizin boyutuyla orantılı olmalıdır. Dolayısıyla henüz küçük bir kediye sahipseniz yavru kedi tırmalama tahtası temin etmeniz gerekirken, yetişkin bir kediye sahipseniz kedinizin boyuyla orantılı büyüklükte ve uzunlukta kedi tırmalama tahtası satın almanız gerekmektedir. Bunun yanında kedi tırmalama tahtası dayanıklı materyalden üretilmiş olması ve çok çabuk deforme olmaması önemlidir.

Kedi Tırmalama Tahtası Alıştırma Süreci

Kedisi için en uygun şartları taşıyan pek çok kedi sahibi, kedilerini tırmalama tahtasına alıştırma konusunda sorun yaşamaktadır. Zira bu konuyla ilgili olarak “ Kediler tırmalama tahtasına nasıl alıştırılır ?” şeklinde internet araştırmalarının sık yapılması, bir gösterge olarak kabul edilebilir. Kedi tırmalama tahtasına alıştırmak için şu yöntemleri kullanmanız gerekmektedir:

Kedi tırmalama tahtasını evinizin uygun bir köşesine konumlandırmanız önem teşkil etmektedir. Çünkü kedinizin sıkça vakit geçirmediği bir yere kedi tırmalama tahtasını konumlandırmanız durumunda bu ekipman onun hiç ilgisini çekmeyeceğinden alışma süreci olumsuz yaşanacaktır.

Kedinizin sıklıkla bulunduğu bir yere koyduktan sonra tırmalama tahtasına kedinizin ilgisini çekecek kokular sıkabilirsiniz. Böylece elinin altında olan bir ekipmana alışması çok daha kısa sürede olacaktır.

Kedi Tırmalama Tahtası Fiyatları

İnternet üzerinden hizmet veren sitelerden uygun fiyatlı kedi tırmalama tahtası bulabileceğiniz gibi aynı zamanda elinizde yeterli derecede malzeme olması durumunda kendiniz de daha ekonomik bir şekilde kedi tırmalama tahtası yapımı gerçekleştirebilirsiniz. Bununla birlikte kedi ekipmanları satan petshoplarda da kedi tırmalama tahtası bulmanız mümkündür. Fiyatlar genellikle ürünlerin işlevselliğine ve kullanım ömrüne göre değişiklik göstermektedir.

Kedi Tırmalama Tahtası Gerekli Mi?

Genellikle ilk defa kedi sahiplenecek olan kişilerin sorduğu bir sorudur. Kedi tırmalama tahtası , hem kedinizin mutluluğu hem de sizin evinizde bulunan mobilyalarınızın zarar görmemesi açısından önemli bir gerekliliktir. Çünkü kediler doğuştan gelen özellikleri sebebiyle tırmalama içgüdüsüne sahiptirler. Bunu kimi zaman kaslarını esnetme amacıyla yapan kediler kimi zaman da tırnaklarını törpüleme ve yaşam alanını işaretleme içgüdüsüyle gerçekleştirmektedir.

Kedinizin bu içgüdüsel hareketi gerçekleştirebileceği bir ortam olmadığında özellikle koltuklarınıza veya halılarınıza yönelecektir. Bu durum da sivri tırnakları sebebiyle bu tür mobilyalarınızın zarar görmesi anlamına gelmektedir.

Kedi Tırmalama Tahtası Nereden Alabilirim?

Kedi tırmalama tahtası satın almak isteyen kişiler, internet üzerinden hizmet veren firmamızdan yararlanabilirler. Bu anlamada en uygun fiyatlı kedi tırmalama tahtalarına ve daha pek çok kedi ekipmanına kolay ödeme seçenekleri ile sahip olabilirsiniz.

https://www.petzzshop.com/kedi-tirmalamalari